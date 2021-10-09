التعليم: يسمح بتنظيم مجموعات تقوية لطلاب مدارس الفترتين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله بشأن منع المدارس التي تطبق نظام الفترتين الدراسيتين، من تنظيم مجموعات التقوية للطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس الفترتين مسموح لها بتنظيم مجموعات التقوية، وفقاً لظروفها، دون أن يؤثر ذلك على اختلال اليوم الدراسي، أو تقليص زمن الحصص خلاله.

تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسي الجديد

قررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية،لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما أصدرت الوزارة، تنبيها مشددا بحظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، أو الترويج لأي منها بالمدارس

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد