إيهاب أمين يفوز بجائزتي أفضل لاعب وجناح في البطولة العربية لكرة السلة

فاز إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بجائزتي أفضل لاعب وأفضل جناح في البطولة العربية للأندية التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتسلم إيهاب أمين الجائزتين بعد المباراة النهائية للبطولة، التي تُوج بها فريق رجال سلة الأهلي عقب الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 78-66.

وقدم إيهاب أمين مستوى مميزًا، طوال البطولة، ليتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة العربية وأفضل جناح، بعدما قاد «رجال سلة الأهلي» للتتويج بها.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.