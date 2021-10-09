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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حياه كريمة تعالج 1541 مريضا بالمجان فى دمياط

الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين

تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق. 

أوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم عقد قافلة طبية بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الجمعة والسبت ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٤١ مواطن ، حيث تم تحويل عدد ٢٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين.

وتابع انه بالإضافة إلى إجراء ٩٠٢ تحليل معملى و فحص ٢٥ حالة بالأشعة و١٣ حالة أخرى بإجراء السونار، فضلاً عن تخصيص وحده لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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دمياط حياة كريمة قوافل علاجية علاج بالمجان منال عوض محافظ دمياط

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