حياه كريمة تعالج 1541 مريضا بالمجان فى دمياط

محافظة دمياط

تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

أوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم عقد قافلة طبية بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الجمعة والسبت ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٤١ مواطن ، حيث تم تحويل عدد ٢٢ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين.

وتابع انه بالإضافة إلى إجراء ٩٠٢ تحليل معملى و فحص ٢٥ حالة بالأشعة و١٣ حالة أخرى بإجراء السونار، فضلاً عن تخصيص وحده لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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