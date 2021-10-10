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أخبار العالم

أمريكا تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار الملك عبد الله

صدى البلد

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مطار الملك عبد الله في مدينة جازان السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان عبر تويتر:"ندين الهجوم الشائن الذي شنته قوات الحوثي على مطار الملك عبد الله في جازان بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية:"أفكارنا مع المدنيين الجرحى العشرة ، الذين لم يفعلوا أكثر من مجرد السعي للسفر أو كسب الرزق".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن إصابة 10 أشخاص مدنيين، في هجوم شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، على مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية.

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اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن "طائرة مسيّرة مفخخة استخدمت بمحاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبد الله بجازان من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأوضح المالكي في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم أسفر عن 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، من بينهم 6 مسافرين وعاملين سعوديين، و3 عاملين من بنجلاديش، وعامل سوداني.

وأضاف البيان: "كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار".

وقال المالكي إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله بجازان. 

الحوثي مطار الملك عبد الله السعودية جازان الخارجية الأمريكية

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