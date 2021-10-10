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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاعب برازيلي يطلق على نفسه اسم "محمد" تيمناً بـ ولي العهد السعودي..فيديو

صدى البلد

كشف البرازيلي بيتروس أراوخو نجم نادي النصر السعودي الذي رحل لتوه عن النادي أنه أطلق على نفسه اسم "محمد بيتروس" خلال فترة تواجده في النادي تيمنا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال بيتروس في مقابلة وداعية مع قناة نادي النصر على يوتيوب:"أنا معجب ومنبهر جدا بعمل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لذلك أُطلق على نفسي اسم محمد بيتروس، لأنني معجب ومنبهر كثيرًا بعمله، فهو الذي قام بالنقلة والتغيير الكبير الذي يحدث في المملكة العربية السعودية، وهو الذي أحدث نقلة كبيرة في كرة القدم، واليوم أصبح الدوري السعودي من أقوى البطولات في العالم بدعمه".

وأضاف أنه اشترى زياً سعودياً منذ أسبوعه الأول في النادي وقال:"اشتريت ثوبًا ذهبت إلى السوق واشتريت واحدًا لأنني أرى أنه جميل جدًا، خصوصًا عند معرفتي لمدى تمثيل الثوب، والشيء الآخر الذي جعلني أحب استعمال الثوب، أصدقائي أصبحوا يسمونني محمد، وأنا قلت لهم محمد بيتروس، الناس أحبوه وأنا أحببته كذلك".

وعن انضمامه للنصر وانطباعاته عن السعودية:"المعلومات لم تكن واضحة لي قبل حضوري خصوصًا في الأربع سنوات الأخيرة التي عاشت فيه المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة، أشخاص عدة تحدثوا معي بأن الحياة هناك لن تعجبك، ليست جيدة، وهذا ما جعلتي اتصل على برونو أوفيني، هو صديق كبير لي".

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وتابع:"تحدثت معه وكان صريحًا جدًا معي، قال لي: ”انس كل ما سمعت أو ستسمع المملكة العربية السعودية بلد رائع والناس فيه رائعون جدًا، انس كل ما تسمع وتعال هنا، وأنا متأكد أنك ستكون سعيدًا جدًا هنا“. بعدما تحدث معي بذلك لم أبحث عن أي معلومات أخرى لأنني أثق فيه كثيرًا".

بيتروس كان قد انضم لـ"العالميط في 2018 وساهم في إنجاز الفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، وكان من أفضل عناصر الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية، لكن النادي اختار التعاقد مع مواطنه أنسيلمو لاعب الوحدة ليسجله بدلًا منه في آخر أيام الميركاتو الصيفي الأخير.

بيتروس لعب 103 مباراة مع النصر سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 9، ويعد الفريق السعودي أكثر فريق لعب له خلال مسيرته الكروية.

محمد ولي العهد السعودي بيتروس محمد بن سلمان النصر

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