فيفا ينتصر لـ النصر السعودي في قضية النيجيري أحمد موسى

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي كسبت القضية التي رفعها النيجيري أحمد موسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وطالب فيها بإلغاء اتفاقية المخالصة التي وقَّعها مع إدارة النادي العاصمي أواخر أكتوبر 2020، بذريعة تأخرها في تسليمه الدفعة الأخيرة من المخالصة، المقدَّرة بنحو ثلاثة ملايين ريال.

وأضافت الصحيفة، أن “فيفا” رفض شكوى اللاعب النيجيري، واكتفى بفرض غرامة قدرها 984 يورو فقط، كون الدفعة الأخيرة لم تتأخر سوى أربعة أيام، ولا وجود لـ “سوء نية” لدى إدارة النصر، وأمهل النادي 45 يومًا لسداد المبلغ.

وأكدت أن قضية أحمد موسى أغلقت نهائيًّا بسداد الإدارة النصراوية كافة مستحقاته، وفق الاتفاقية السابقة، ورفض “فيفا” شكواه التي تقدَّم بها أخيرًا، والاكتفاء بغرامة التأخير “984 يورو”.

من جانب آخر، تأكَّدت جاهزية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة الوحدة الإماراتي التي تجمع الفريقين في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، حيث أثبتت الأشعة التي أجراها سلامة العضلة الأمامية من التمزق، وأظهرت أن الآلام التي شعر بها في التدريب الأخير قبل مباراة أبها، الخميس الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عبارة عن شدعضلي، يحتاج للشفاء منه إلى علاج وتأهيل لمدة ثلاثة أيام قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

وبيَّنت مصادر “الرياضية”، أن حمد الله ألغى فكرة السفر إلى خارج السعودية أسوةً ببقية اللاعبين الأجانب في الفريق، كما هو مخطَّطٌ له مسبقًا خلال فترة الإجازة التي يتمتَّع بها اللاعبون، من الخميس الماضي حتى اليوم، وقرَّر تكثيف برنامجه العلاجي للوصول إلى الجاهزية الكاملة في أسرع وقت.