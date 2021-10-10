أول مشروعات "حياة كريمة"..محافظ بني سويف يفتتح مجمع مدارس الرياض

كأول مشروع يتم افتتاحه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية

افتتح الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مجمع المدارس بقرية الرياض الذي يضم مدارس (تعليم أساسي" ابتدائي وإعدادي" وثانوية فنية) بإجمالي 45 فصلاً،حيث يعد المجمع،الذي تكلف إنشاؤه 21 مليون جنيه" أول مشروع يتم افتتاحه من مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة ،بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد،الذي انطلق"أمس"في 300 من المدارس التي تعمل بنظام "الفترتين وفترة ممتدة "،فيما انتظمت الدراسة"اليوم"في جميع المدارس التي تزيد عن 2340 مدرسة على مستوى المحافظة ،بإجمالي 813 ألف و568 طالباً وطالبة بمختلف مراحل التعليم،وسط التزام بالإجراءات الاحترازية ووفق الخطة التي تم إعدادها لتوفير أجواء صحية وآمنة للتعامل مع جائحة كورونا،وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة وصحية.

حيث أشار المحافظ إلى أن قطاع التعليم حظى بأهمية كبيرة داخل قطاعات المبادرة والتي يستفيدها نحو 40 قرية بناصر وببا ، موضحا أنه قد تم الانتهاء من 14 مشروعا، أضافت 227 فصلا جديدا في قرى المركزين وبتكلفة تقترب من 90 مليون جنيها ، فيما يجرى العمل في 41 مشروعا (ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلى وجزئي ) باعتمادات تزيد عن 180 مليون جنيها ، ستضيف 476 فصلاً دراسيا جديدا، بخلاف البدء في إجراءات طرح 3 مدارس بتكلفة 12 مليون جنيه تضيف 33 فصلاً دراسيا ، بخلاف 42 مدرسة سيتم تطويرها ورفع كفائتها من تمويل المبادرة بواقع 22 مدرسة بناصر و20 مدرسة ببا ، بجانب 17 مدرسة سيتم تطويرها " خارج المبادرة" ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتمويل من الهيئة.

حضر افتتاح مجمع المدارس : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ، النائب أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ ، ومن مؤسسة حياة كريمة : الأستاذة آية عمر رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى ، الأستاذ خالد جمال منسق القطاع التنفيذى، الأستاذة يوستينا ثروت ،مدير قطاع الفئات المستهدفة الأستاذة ندى خضر مدير قطاع التنمية المتكاملة، الأستاذ خالد أحمد مدير قطاع المشتريات، والأستاذ محمد جبر ،منسق عام المبادرة ببني سويف " معاون المحافظ" ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ، الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد ياسين مدير عام الأبنية التعليمية ببني سويف.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المجمع الذي نفذته الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال 6 شهور ، واستمع لعرض موجز عن مكونات المجمع ، الذي يضم مدرسة للتعليم الأساسي"إنشاء جديد"بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه،وتتكون من 33 فصلا منها 6 فصول لرياض الأطفال و18 فصلا للمرحلة الابتدائية و9 فصول للإعدادي ، بجانب بعض الملحقات والتي تشمل دورات مياه للبنين وودورة مياه للبنات و رياض اطفال و غرف وحجرات:مدرسين و ادارة ،مدرسين ،شبكات ،مكتبة ،فراغ متعدد الأغراض،مشرفة ،إدارة، مصادر ،كمبيوتر ، أخصائي نفسي واجتماعي، تحضير، معمل،مجالات ، طبيب، مصلي.

كما تفقد المحافظ مبنى المدرسة الفنية "إنشاء جديد" الذي تم إنشاؤه بتكلفة تقدر بنحو 11 مليون جنيه ، ويضم ملحقين أحدهما مبنى الفصول عبارة عن دور أرضى + 4 علوي،تضم 12 فصلاً دراسيا على مساحة 410 متر،بجانب ملحقات أخرى تشمل دورتي مياه للبنات ومثلهما دورتي مياه للمدرسين والمدرسات، مصلي ، طبيب ،وغرفتين للمدرسين، إدارة ،مدير،شبكات، فراغ متعدد الأغراض، معمل مطور، تحضير، كمبيوتر ، مكتبة ، صالة رسم ،أخصائي نفسي واجتماعي ، بالإضافة إلى مبني الورش ،الذي يتكون من دور أرضى و2 علوي ،على مساحة 466متر ، ويضم مجموعة من الورش : تركيبات كهربائية ،معمل كهرباء ،تجميل ،ملابس جاهزة ،زخرفة واعلان ، تريكو آلي و تطريز، بجانب غرف مدرسين ، غرف خدمات، دورات مياه.

تجوًل المحافظ داخل بعض الفصول،مطمئنًا على سير العملية التعليمية وتوافر كافة الإمكانات والكتب المدرسية ونسب الحضور، وحرص المحافظ على التواجد أثناء شرح المعلمين للمناهج الدراسية،مطالبًا بأهمية أن يتم ربط معلومات ومفردات كل مادة بواقع الحياة ليسهل للطالب فهمها واستيعابها ، فضلًا عن استفادته منها في واقع الحياة بدلًا من طريقة الحفظ المجرد ،خاصة مع تطوير المناهج ونظام الامتحانات ،التي تناسب هذا العصر الذي يتميز بتوافر كل وسائل البحث والحصول على المعلومات والتي يجب على الطلاب استخدامها في طريقة التحصيل الدراسي وأن يتم الإستفادة من المنهج بشكل أوسع وأكثر واقعية.

حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس، خاصة فيما يتعلق بتوفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب قبل الدخول والالتزام بارتداء الكمامات،وتوفير المطهرات وأدوات النظافة،والتأكيد على التلاميذ باحضار كافة متعلقاتهم الشخصية ،فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي ،مع التأكيد على وضع علامات التباعد الأمن بين الطلاب و تقليل الكثافات داخل الفصول وتوافر وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وطرق الوقاية من فيروس كورونا ،ومتابعة تلقي المعلمين والإداريين تلقي لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين،بالإضافة إلى التشديد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب،والتأكيد على توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالإشراف اليومي مع بداية اليوم الدراسي وحتى انصراف الطلاب، ومتابعة تنفيذ الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن من خلال برامج الإذاعة المدرسية .