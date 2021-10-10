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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. أكثر من ثلث الناخبين شارك في الانتخابات.. والاتحاد الأوروبي ينفي أي خروقات

الانتخابات في العراق
الانتخابات في العراق

أعلن رئيس مجلس المفوضين العراقي، جليل عدنان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية جيدة وتجاوزت أكثر من ثلث عدد الناخبين المشمولين بعملية الاقتراع العام حتى الساعة.

فيما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق إنها لم تشهد أي خروقات تقنية أو فنية في مراكز الاقتراع.

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ودعت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، الناخبين، إلى تسجيل الشكاوى في حالة رصد أي مخالفات، فيما أشارت إلى أن الاجراءات الفنية جيدة في عملية التصويت العام.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لشبكة “السومرية” العراقية، إن "الاجراءات الفنية جيدة في عملية التصويت العام"، مستدركة "سيكون هناك تقرير المنتصف لاظهار نسب المشاركة".

وأضافت "لاتوجد أعطال بأجهزة التصويت الالكترونية"، مؤكدة أن "هناك حساسية عالية باجهزة التصويت".

فيما قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي إن "المفوضية ملتزمة وجادة في إعلان النتائج بعد 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، حيث ستظهر نتائج كل محطة اقتراع مباشرة مساء اليوم ما يعطي إمكانية تحديد أسماء الفائزين".

وأشار الهنداوي إلى أن عدد المراقبين الدوليين في كل محافظات البلاد بلغ 790 مراقبا دوليا، منهم 130 مراقبا من الأمم المتحدة، و50 من موظفي البعثة الأوروبية، و50 دبلوماسيا من سفارات الاتحاد الأوروبي، وهناك خبراء ومراقبون من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن العراق يوفر كافة التسهيلات الأمنية لعمل المراقبين، ويأمل في انعكاس ذلك إيجابيا على توثيق نزاهة الاقتراع، مضيفا أن جميع الأعطال في أجهزة التصويت مسيطر عليها، وهي محدودة، وبعضها حصلت في الانتخابات السابقة لكن تمت معالجتها.

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