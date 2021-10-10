نشرة الأخبار ..السيسي يلتقي رئيس جنوب السودان في الاتحادية.. قرارين جمهوريين بمنح أوسمة لشهداء المستشارين وندب مساعدين لوزير العدل

مدبولي لـ منار عنبه: حريصون على دعم الخطط المستقبلية لرفع مستوى آداء قطاع الطيران

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ وذلك لاستعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران".

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بمنح أوسمة لمستشارين شهداء وندب مساعدين لوزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 439 لسنة 2021 بمنح بعض الأوسمة لبعض المستشارين الشهداء.

الزراعة تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة

قال الدكتور علاء البحراوي أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة ، إن أسعار الخضروات والفواكه مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لذا فارتفاع أسعار البنزين لا يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، معلقًا: "هى كده كده مرتفعة كنا نخاف لو الأسعار غير مرتفعة".

مساعد وزير التنمية المحلية: تقارير متابعة منظومة النظافة الجديدة على موبايل الوزير يوميا

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير خلال حواره لـ"صدى البلد"، عن الدورة الجديدة لاختيار قيادات مستقبل من نساء الادارة المحلية ، مؤكدا تقارير مراقبة منظومة المخلفات الجديدة على موبايل وزير التنمية المحلية

السيسي يلتقي "سلفا كير" رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بعد ظهر اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.