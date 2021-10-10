انطلاقة قوية.. No Time to Die يحقق 145 مليون دولار إيرادات

مازال فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die يواصل تحقيق أرقام إيرادات عالية، ويسيطر على شباك التذاكر في العديد من الدول كان آخرها أمريكا بعد طرحه نهاية الأسبوع الماضي.

حقق فيلم No Time to Die إيرادات بلغت 23 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وهو في طريقه لتحقيق ما يقرب من 60 مليون دولار بنهاية عطلة الأسبوع الماضي المقرر الإعلان عن أرقامها خلال ساعات.

فيما وصلت إيرادات No Time to Die في شباك التذاكر العالمي إلى 145 مليون دولار والرقم في تزايد مستمر، خاصة مع الجولات التي يقوم بها فريق عمل الفيلم وبطله دانيال كريج الذي يحتفي بإصداره الآخير بشخصية جيمس بوند.

رغم مدة عرضه الطويلة، إلا أن فيلم No Time to Die نال استحسان الجمهور والنقاد خاصة أنها يحمل الكثير من المفاجآت واللحظات الرومانسية والعاطفية إلى جانب الأكشن وكوميديا الموقف التي كانت حاضرة حتى وقت الآزمات.

أيضا تفوق دانيال كريج في تقديم دور جيمس بوند في فيلم No Time to Die وبرع رامي مالك في لعب دور سافن الشرير الذي هدد وتمكن من إنهاء حياة العميل 007، رغم انتقادات أن ظهوره في العمل كان قليلا ومتأخرا بعض الشيء.

نجمة دانيال كريج

اختتم الممثل الإنجليزي دانيال كريج أسبوع إطلاق فيلمه الأخير من سلسلة جيمس بوند بدخول قاعة المشاهير، تكريمه بوضع نجمة بإسمه في ممشى المشاهير في هوليوود بكاليفورنيا.

وضعت نجمة دانيال كريج على بعد خطوات من اسم زميله السير روجر مور بطل سلسلة جيمس بوند السابق، وقال الممثل الذي يبلغ من العمر 53 عاما إنه يشعر بالفخر لوضع اسمه في هوليوود.

شارك منتجو سلسلة أفلام جيمس بوند مع دانيال كريج في هذه اللحظات السعيدة إلى جانب زميله في الفيلم الأخير No Time To Die، الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك.

تحدثت مواقع وصحف الفن العالمية بكلمات إيجابية عن فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die بعد العرض الخاص الملكي الذي أقيم في قاعة رويال الملكية بحضور أبطاله.

حضر العرض الأول لفيلم No Time to Die الذي يعد أضخم العروض الفنية هذا العام، عدد كبير من نجومه وأفراد العائلة الملكية البريطانية ونجوم الفن حول العالم.