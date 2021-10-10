عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاقة قوية.. No Time to Die يحقق 145 مليون دولار إيرادات

أبطال No Time to
أبطال No Time to Die

مازال فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die يواصل تحقيق أرقام إيرادات عالية، ويسيطر على شباك التذاكر في العديد من الدول كان آخرها أمريكا بعد طرحه نهاية الأسبوع الماضي. 

حقق فيلم No Time to Die إيرادات بلغت 23 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وهو في طريقه لتحقيق ما يقرب من 60 مليون دولار بنهاية عطلة الأسبوع الماضي المقرر الإعلان عن أرقامها خلال ساعات. 

فيما وصلت إيرادات No Time to Die في شباك التذاكر العالمي إلى 145 مليون دولار والرقم في تزايد مستمر، خاصة مع الجولات التي يقوم بها فريق عمل الفيلم وبطله دانيال كريج الذي يحتفي بإصداره الآخير بشخصية جيمس بوند.

رغم مدة عرضه الطويلة، إلا أن فيلم No Time to Die نال استحسان الجمهور والنقاد خاصة أنها يحمل الكثير من المفاجآت واللحظات الرومانسية والعاطفية إلى جانب الأكشن وكوميديا الموقف التي كانت حاضرة حتى وقت الآزمات. 

أيضا تفوق دانيال كريج في تقديم دور جيمس بوند في فيلم No Time to Die وبرع رامي مالك في لعب دور سافن الشرير الذي هدد وتمكن من إنهاء حياة العميل 007، رغم انتقادات أن ظهوره في العمل كان قليلا ومتأخرا بعض الشيء.

نجمة دانيال كريج 

اختتم الممثل الإنجليزي دانيال كريج أسبوع إطلاق فيلمه الأخير من سلسلة جيمس بوند بدخول قاعة المشاهير، تكريمه بوضع نجمة بإسمه في ممشى المشاهير في هوليوود بكاليفورنيا. 

وضعت نجمة دانيال كريج على بعد خطوات من اسم زميله السير روجر مور بطل سلسلة جيمس بوند السابق، وقال الممثل الذي يبلغ من العمر 53 عاما إنه يشعر بالفخر لوضع اسمه في هوليوود. 

شارك منتجو سلسلة أفلام جيمس بوند مع دانيال كريج في هذه اللحظات السعيدة إلى جانب زميله في الفيلم الأخير No Time To Die، الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك. 

تحدثت مواقع وصحف الفن العالمية بكلمات إيجابية عن فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die بعد العرض الخاص الملكي الذي أقيم  في قاعة رويال الملكية بحضور أبطاله. 

حضر العرض الأول لفيلم No Time to Die الذي يعد أضخم العروض الفنية هذا العام، عدد كبير من نجومه وأفراد العائلة الملكية البريطانية ونجوم الفن حول العالم. 

No Time To Die جيمس بوند دانيال كريج رامي مالك البوكس اوفيس

ترشيحاتنا

السيسي يؤكد لنظيره الجنوب إفريقي ضرورة الوصول لقانون دولي ينظم ملء سد النهضة

الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشرة المنوعات.. حكاية أصغر جدة عمرها 33 سنة.. وفتاة ترقص بجنون أمام ATM بعد نزول المرتب

نيمار يفجر مفاجأة صادمة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم

زيادة المنح التعليمية.. الرئيس السيسي يعلن تدشين مشروعات جديدة في جنوب السودان

سفير مصر بـ سول:هيواندي روتام تتطلع للمشاركة بمراحل العمل القادمة للعاصمة الإدارية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

اﻟﻤﺰﻳﺪ