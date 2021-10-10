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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة رجل ستيني في ترعة أم دومة بسوهاج

جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه

عثر الأهالي بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، على جثمان رجل ستيني داخل تُرعة أم دومة، دائرة المركز، وعلى الفور انتشلوا الجثة، وابلغوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور سعيد، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا، بعثور الأهالي على جثة مُسن داخل إحدى التُرع بدائرة المركز.

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وبالانتقال وبالفحص تبين، أن الجثة لشخص يُدعى “محروس زخاري - 60 عامًا - يُقيم ناحية ساحل طما”، تم العثور عليه داخل ترعة أم دومة دائرة مركز شمالي محافظة سوهاج.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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