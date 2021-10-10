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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرابع هارب.. ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالسطو على مواطن وسرقة 5ر2مليون جنيه

صدى البلد

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من ضبط 3 أشخاص استولوا على مبلغ مالي من أحد الأشخاص تحت تهديد السلاح، أثناء استقلاله سيارته، أعلى كوبري جرجا، حيث سرقوا منه مبلغ مالي قدرة 2 مليون و500 ألف جنيه.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من تاجر أجهزة كهربائية، يفيد باستيلاء ثلاثة أشخاص على مبلغ مالي كان بحوزته في سيارته الخاصة أعلى كوبري جرجا، تحت تهديد السلاح.

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وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “ش. ك. ا - 23 عامًا - عامل - مقيم عرب الاطاولة، وا. م. ه - 24 عامًا - يقيم ناحية عرب الأطاولة، وم. ا. ن - 25 عامًا - عامل - يقيم دائرة مركز المنشاة”، بالاشتراك مع آخر هارب يُدعى “ع. ك. ا - 30 عامًا - يقيم ناحية قرية الصوامعة شرق”، جارٍ ضبطه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتم ضبط الأول والثاني والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم استعادة المبلغ، بعد إرشادهم عنه.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مليون أشخاص تاجر جرجا

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