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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غضب بسبب تهكم رئيس بلاي ستيشن حول معرفة الشرق الأوسط بألعاب الفيديو.. ماذا قال؟

رئيس بلاي ستيشن يتهكم
رئيس بلاي ستيشن يتهكم حول معرفة الشرق الأوسط بألعاب الفيديو

سادت حالة من الغضب الشديد في أوساط المهتمين بألعاب الفيديو، خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد تصريحات مثيرة للجدل من رئيس ألعاب بلاي ستيشن الذى تهكم بشكل واضح حول الوقت الذى عرف فيه الشرق الأوسط ألعاب الفيديو والتوقيت الذي ظهرت فيه الألعاب لأول مرة في المنطقة. 


وقال جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذى لألعاب بلاي ستيشن في شركة سوني اليابانية، إن " الشرق الأوسط لم يكن يعرف ألعاب الفيديو قبل ظهور بلاي ستيشن ولم يكن هناك أحد يلعبها فبل هذا الوقت" .    

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وأثارت التصريحات ردود أفعال غاضبة من المهتمين بألعاب الفيديو ولاعبيه في الشرق الأوسط بعد تصريحات رايان الساخرة في مقابلة مع موقع  GamesIndustry .  


وفي استعادة تاريخ العلامة التجارية PlayStation ، سلط جيم رايان الضوء على وجه التحديد على الدور الذي تلعبه بلاي ستيشن  في جعل الألعاب شغفًا عالميًا. 


وصرح رايان قائلا "لقد فتحنا أسواقًا لم يكن لديهم من قبل أي نوع من ثقافة الألعاب، وفي الشرق الأوسط ، لم يلعب الناس ألعاب الفيديو مطلقًا قبل PlayStation.

 

وأضاف رايان  "كان لدى روسيا سوق ألعاب صغير قبل PlayStation وكان لدى إسبانيا صناعة ألعاب صغيرة جدًا قبل ألعاب بلاي ستيشن" . 


وبحسب موقع California18  انتقد الكثير من المضطلعين  في مجال ألعاب الفيديو من بينهم نقاد ومؤلفو ألعاب فيديو، كما رد رسمي من موقع  IGN Middle East المتخصص في ألعاب الفيديو . 


كما علق عدد كبير من مطورى الألعاب على التصريحات  من بينهم رامي إسماعيل ، الذي أكد كيف احتضنت منطقة الشرق الأوسط بالفعل بشغف عالم ألعاب الفيديو بالفعل خلال الثمانينيات ، بين الممرات ومقاهى الألعاب ووحدة التحكم الرئيسية نينتيدو Nintendo و أتاري Atari و SEGA. 
 

رئيس ألعاب بلاي ستيشن العاب الفيديو الشرق الاوسط جيم رايان PlayStation سوني

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