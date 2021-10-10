حالتة حرجة.. رئيس دولة سابق يضرب عن الطعام داخل السجن

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يضرب عن الطعام، يحتاج إلى علاج في المستشفى لأن حالته تزداد سوءًا، نقلاً عن طبيبه الشخصي.

واعتقل السياسي الموالي للغرب، الذي أعلن إضرابه عن الطعام في الأول من أكتوبر، بعد عودته إلى جورجيا، بعد أن عاش في الخارج لسنوات. وحكمت عليه جورجيا غيابيا في 2018 بتهمة إساءة استخدام السلطة وإخفاء الأدلة عندما كان رئيسا.

قال نيكولوز كيبشيدزه، طبيب ساكاشفيلي، إنه كان يناقش حالته مع الأطباء في السجن حيث يحتجز على مقربة من العاصمة تبليسي.

ونقل عن الطبيب قوله:"لقد ساءت حالته. يعاني من صعوبة في الحركة، ومن الصعب عليه الكلام ... ساكاشفيلي يعاني من اضطراب في الدم - الثلاسيميا. هذا ليس مرضا قاتلا، لكن لا ينبغي له إطلاقا الإضراب عن الطعام".

وأضاف:"أخطط لزيارته (ساكاشفيلي) مرة أخرى غدا. سنحتاج على الأرجح إلى نقله إلى المستشفى".