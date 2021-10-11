الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع مسئوليها بحركة طالبان

كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وفد أمريكي مع وفد من حركة طالبان للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان الخارجية الأمريكية: "في 9 و 10 أكتوبر، سافر وفد مشترك بين الوكالات إلى الدوحة، بقطر للقاء كبار ممثلي طالبان".

وأضاف البيان: "ركز وفد الولايات المتحدة على مخاوف الأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب وشركائنا الأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان ، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني".

وتابع: "كما ناقش الجانبان تقديم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية ، مباشرة إلى الشعب الأفغاني. كانت المناقشات صريحة ومهنية مع تأكيد الوفد الأمريكي على أنه سيتم الحكم على طالبان من خلال أفعالها ، وليس فقط أقوالها".

ومن جانبها، قالت حركة طالبان، أمس الأحد، إن الحوار مع واشنطن على مدار اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة سار بشكل جيد.

وحسب "الشرق" السعودية، قالت طالبان إنها ناقشت القضايا السياسية بشكل معمق مع الولايات المتحدة خلال الاجتماعات في الدوحة.

وأضافت طالبان: "وفدا الحركة وواشنطن اعتبرا أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة "أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة".

