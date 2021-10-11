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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع مسئوليها بحركة طالبان

قادة طالبان
قادة طالبان

كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وفد أمريكي مع وفد من حركة طالبان للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان الخارجية الأمريكية: "في 9 و 10 أكتوبر، سافر وفد مشترك بين الوكالات إلى الدوحة، بقطر للقاء كبار ممثلي طالبان".

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الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل الاجتماع مع حركة طالبان

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طالبان تكشف تفاصيل اجتماع الدوحة مع واشنطن

وأضاف البيان: "ركز وفد الولايات المتحدة على مخاوف الأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب وشركائنا الأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان ، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني".

وتابع: "كما ناقش الجانبان تقديم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية ، مباشرة إلى الشعب الأفغاني. كانت المناقشات صريحة ومهنية مع تأكيد الوفد الأمريكي على أنه سيتم الحكم على طالبان من خلال أفعالها ، وليس فقط أقوالها".

ومن جانبها، قالت حركة طالبان، أمس الأحد، إن الحوار مع واشنطن على مدار اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة سار بشكل جيد.

وحسب "الشرق" السعودية، قالت طالبان إنها ناقشت القضايا السياسية بشكل معمق مع الولايات المتحدة خلال الاجتماعات في الدوحة.

وأضافت طالبان: "وفدا الحركة وواشنطن اعتبرا أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة "أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة".
 

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة حقوق الإنسان حركة طالبان الأفغان

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