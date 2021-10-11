الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل الاجتماع مع حركة طالبان

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إجراء مباحثات مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كانت صريحة واحترافية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "شددنا في المحادثات على أن الحكم على طالبان مرهون بسلوكها".

ومن ناحية أخرى، قالت حركة طالبان، أمس الأحد، إن الحوار مع واشنطن على مدار اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة سار بشكل جيد.

وحسب "الشرق" السعودية، قالت طالبان إنها ناقشت القضايا السياسية بشكل معمق مع الولايات المتحدة خلال الاجتماعات في الدوحة.

وأضافت طالبان:"وفدا الحركة وواشنطن اعتبرا أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة "أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة".

وأكدت طالبان أن الوفد الأمريكي تعهد خلال اجتماع الدوحة باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وواصلت طالبان:"وفدا الحركة وواشنطن اعتبرا محادثات الدوحة "فرصة للتفاهم" واتفقا على استمرارها مستقبلا إذا لزم الأمر".

