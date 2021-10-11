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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتسأليني بغيابك.. وائل جسار يغني في قطر

وائل جسار
وائل جسار

نشر الفنان وائل جسار - خلال تواجده بدولة قطر - مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام وهو يغني أغنية «وبتسأليني» بدون موسيقى خلال استضافته بأحد البرامج الخليجية.

 وعلق وائل جسار على الفيديو قائلًا: «وبتسأليني بغيابك شو صاير فيّ؟! #وائل_جسار من دون موسيقى». 

كلمات أغنية وبتسأليني: 

وبتسأليني بغيابك شو صاير فيّ
مأكدة بدك تسمعي ها الخبرية
جريئة وعم تسأليني كإنك قال بتحبيني
نسيتي إنك موتّيني وضحيتي فيّ
وبتسأليني بغيابك شو صاير فيّ
مأكدة بدك تسمعي ها الخبرية
جريئة وعم تسأليني كإنك قال بتحبيني
نسيتي إنك موتّيني وضحيتي فيّ
صرت جرح وماشي على الطرقات
هربان من الذكريات
بوصل لدرجة أوقات
عم بحكي مع حالي
إنت الوحيدة إنت بالذات
ما تسأليني عن قلب مات
عن عمري اللي صار خيالات
هي هيّ أحوالي
صرت جرح وماشي على الطرقات
هربان من الذكريات
بوصل لدرجة أوقات
عم بحكي مع حالي
إنت الوحيدة إنت بالذات
ما تسأليني عن قلب مات
عن عمري اللي صار خيالات
هي هيّ أحوالي
حقك يا قلبي خذلتك بعد ما وثقت فيّ
حبيتها وسلمتها كلها بإيديّ
وبعد ما وقفت الدقة وبإيدها رسمت الفرقة
حرمتني منك يا قلبي آه، آه ما عاد فيّ
أنا الجرح الماشي على الطرقات
هربان من الذكريات
بوصل لدرجة أوقات
عم بحكي مع حالي
إنت الوحيدة إنت بالذات
ما تسأليني عن قلب مات
عن عمري الصار خيالات
هي هيّ أحوالي
أنا الجرح الماشي على الطرقات
هربان من الذكريات
بوصل لدرجة أوقات
عم بحكي مع حالي
إنت الوحيدة إنت بالذات
ما تسأليني عن قلب مات
عن عمري الصار خيالات
هي هيّ أحوالي
آه، آه

 

حفلات وائل جسار المُقبلة 

من جهة أخرى، يقوم المطرب اللبناني وائل جسار،​ بجولة غنائية في كندا تستمر لمدة أسبوع، على أن تستمر جولة «جسار» الغنائية حتى 16 أكتوبر الجاري. 

وأحيي وائل جسار ، حفلا غنائيا في كندا يوم الجمعة 8 أكتوبر (ضمن الجولة الغنائية) ثم إلتقي مع الجمهور في اليوم التالي مباشرة بحفل يقام في مدينة كالجاري.

وبعدها يحيي وائل جسار حفلاً يوم الجمعة 15 أكتوبر  الجاري في مدينة مونتريال وفي اليوم التالي ينتقل إلى حفل مدينة تورنتو، على أن يغادر كندا في 17 أكتوبر الجاري متجها الي بيروت.

 

أعمال وائل جسار 

من جهة أخرى، ويستعدّ الفنان وائل جسّار لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم "عيان"، ومن المنتظر أن يتوجّه بها إلى جمهوره قريباً.

وقال جسار، إن هذا العمل سيكون باللهجة المصرية، ويكمن التجديد في تفاصيله، لا سيما في الإيقاع والكلمات الجديدة، وأتمنّى أن يحبّه جمهوري ويكون خطوة مميّزة وموفّقة بالنسبة لي، كما أنني سأطرحه على طريقة الفيديو كليب قريباً.

ويتعاون وائل جسار خلال الأغنية الجديدة  مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، وذلك بعد أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته "ولا في الأحلام".

وطرح وائل جسار في وقت سابق أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.

 

أحدث ظهور لزوجة وائل جسار

ونشرت ميري مقدسي زوجة الفنان وائل جسار، صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميري برفقة زوجها الفنان اللبناني وائل جسار بإطلالة رومانسية نالت اعجاب متابعيها.

 

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