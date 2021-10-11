أخبار الفن| ابن عبد المطلب مشرد.. اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب مشرد في الشارع، القصة الكاملة لإتهام شادي خلف بـ التحرش وهتك العرض، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ظهر نور - ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب - في مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يكشف فيه معاناته الأخيرة، بعدما رفعت قناة mbc رعايتها له في المغرب، بعدما تدخلت لرعايته العام الماضي بسبب مرضه وعدم وجود مأوى له.

وظهر ابن محمد عبد المطلب في الفيديو وهو يناشد رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات mbc لعودة الرعاية له رغم مرضه المزمن وعدم وجود مأوى له، وتخطيه العقد الثامن من عمره، مطالبًا برفع المعاناة عنه.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا بعد إحالة الممثل شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بفتيات داخل ستوديو ذات (الذي يمتلكه للتدريب على التمثيل).

يوافق اليوم الإثنين 11 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ 60، إذ ولد في مثل هذا اليوم من عام 1961 بمدينة بور سعيد لأب يعمل بشركة قناة السويس في مجال بناء السفن ووالدته تنتمي الي احدى الاسر البورسعيدية.

نشر الفنان وائل جسار - خلال تواجده بدولة قطر - مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام وهو يغني أغنية «وبتسأليني» بدون موسيقى خلال استضافته بأحد البرامج الخليجية.

وعلق وائل جسار على الفيديو قائلًا: «وبتسأليني بغيابك شو صاير فيّ؟! #وائل_جسار من دون موسيقى».

كشفت الفنانة سهير رمزى حقيقة إصابتها بمرض البهاق بعد تدوال صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام حين كان يظهر عليها علامات المرض.

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريح لـ “صدى البلد” : لست مريضة بالبهاق كما اعتقد البعض والصورة التى تم تداولها وتظهر بشرتى فيها مختلفة كان بسبب وضع كريمات غير صالحة وذلك اثناء تواجدى فى الساحل الشمالى وبفعل عوامل الجو ووضع هذه الكريمات.

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وجهت من خلاله رسالة الى الاعلامية إيمان الحصرى بعد اجراء عملية جراحية ناجحة فى المانيا.

وقالت شهيرة : "الحمد لله والشكر لله لحبيبتي إيمان الحصري، إن ربنا كرمها وخرجها على خير من أزمتها الصحية، ونجحت العملية في ألمانيا بنسبة ١٠٠×١٠٠".