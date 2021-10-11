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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين 11-10-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 11-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.2133 جنيه و 52.2316 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 11-10-2021

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1969 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2856 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و41.7529 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8852 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103  جنيه و4.3216 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7524 جنيه و22.2191 جنيه للبيع

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