جامعة سوهاج تواصل سلسلة دوراتها التدريبية في الحاسب الآلي للعاملين

تواصل الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج سلسلة دوراتها التدريبية للعاملين في أساسيات الحاسب الآلي، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، ان هذه الدورات تأتي في إطار سعي الجامعة لصقل مهارات العاملين، وتدريبهم في مجال تكنولوجيا المعلومات و برامج الكمبيوتر والإنترنت المختلفة؛ لتأهيلهم للعمل بأحدث التقنيات استعداداً للتحول الرقمي.

وقالت أماني عثمان أحمد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة انه يشارك بالدورة ٢٠ متدرب، من العاملين بإدارات شئون الطلاب والدراسات العليا والخريجين، وتستمر حتي يوم ٧ أكتوبر المقبل.

وأضافت ان الدورة تشمل التدريب علي برامج IT, Windows, Word, Excel, Outlook، لضمان استعدادهم لتطبيق برنامج ZAD بكفاءة عالية.