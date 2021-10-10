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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حرب العزة والكرامة.. جامعة سوهاج تنظم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفالية أكتوبر بجامعة
احتفالية أكتوبر بجامعة سوهاج

نظم "طلاب من أجل مصر" تحت إشراف الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

شارك في الاحتفالية، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري والعميد عمرو توبه، رئيس هيئة الرقابة الادارية والدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والشخصيات العامة.

بدأ الحفل بسماع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ابراهيم السوهاجى، ثم عزف السلام الجمهوري، ووقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، ثم عرض فيلم تسجيلى عن حرب اكتوبر1973.

وقال الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج، ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر المنظمة للحفل، إن هذه الاحتفالية جاءت داخل الحرم الجامعى بحضور عدد كبير من الطلاب لغرس قيم الولاء وحب الوطن وخاصة بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

جانب من الاحتفالية
حضور الاحتفالية
احتفالية اكتوبر

وأضاف أن الهدف من المسيرة والحفل الذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر، اليوم، هو ترسيخ قيم الإنتماء للوطن والاعتزاز بانتصاراته التي لولاها لكنا مازلنا نرضخ تحت مذلة الاحتلال، وما كنا حققنا شيء من الإنجازات التي تشهدها البلاد على مر العقود الماضية والحالية.

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ولفت نائب رئيس الجامعة، إلى ان حرب اكتوبر ليست حربا عادية وإنما هي حرب العزة والكرامة التى نتعلم منها آلاف الدروس اليومية فى حماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

وتقدم “النعماني”، بالتهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة هذه الذكرى العطرة متمنيا أن يديم الله على مصر وشعبها الخير ويحفظها من كل سوء.

وكانت أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة سوهاج نظمت مسيرة حاشدة ضمت القائم بعمل رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات والطلاب والعاملين بالجامعة  انطلقت من أمام مبنى المركزية مروراً بكليات الجامعة، ووصولاً القاعة الكبرى للمؤتمرات بمبنى المدرجات، وذلك لبدء فعاليات الحفل الفني المقام احتفالا بانتصارات أكتوبر.

سوهاج جامعه احتفالية أكتوبر رئيس

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