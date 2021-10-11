ريهام سعيد تروج لمسلسل"السيدة زينب"بصحبة فريق العمل

روجت الفنانة والإعلامية، ريهام سعيد،لأحدث أعمالها في مسلسل “السيدة زينب”،ونشرت صورة برفقة فريق العمل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت سعيد لمتابعينها من خلال الصورة معلقة:"انتظرونا اليوم علي قناه المحور الساعه ٧ مسلسل السيده زينت اخراج الاستاذ محمد النقلي . يا رب وفقنا".



وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويعيش أبطال العمل قصصًا فى منطقة زقاق المدق فى إطار اجتماعى.



المسلسل من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ميمي جمال، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.