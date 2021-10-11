رحلة التأهل لكأس العالم 2022.. موعد مباراة مصر وليبيا والقناة الناقلة

رحلة التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأثنين، عندما تدق عقارب الساعة عند التاسعة مساءً، مباراة قوية ضد منتخب ليبيا، ويأمل الفراعنة تدعيم صدارتهم للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

منتخب مصر سيكون ضيفًا ثقيلًا على نظيره الليبي على ملعب 28 مارس في بنغازي، بمنافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويستلهم المنتخب روح ما قبل ثلاث سنوات عندما تمكن من الصعود إلى كأس العالم روسيا، ليفوز بمباراة اليوم لضمان التأهل بشكل كبير لنهائيات البطولة العالمية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

وتنقل قناة أون تايم سبورت 1 الرياضية مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لقطة من مباراة مصر وليبيا

عمر مرموش يتألق

منتخب مصر كان قد حققًا مكسبًا غاليًا عندما تغلب على المنتخب ذاته بهدف دون رد أحرزه المحترف الدولي عمر مرموش الذي يلعب ضمن صفوف نادي شتوتجارد الألماني، وشهدت تلك المباراة تألق المحترف الذي أنضم للمرة الأولى لمنتخب مصر وأشادت به أسرة كرة القدم في مصر.

أحمد حسن نجم النادى الأهلي والزمالك السابق أكد أن عمر مرموش تأقلم سريعا مع منتخب مصر وظهر بشكل جيد فى مباراة ليبيا وسجل هدفا رائعا.

قال أحمد حسن فى تصريحات تليفزيونية : أهم الدروس المستفادة من فوز منتخب مصر على ليبيا: منتخب مصر قام بالمطلوب منه وهو الفوز لاستعادة صدارة المجموعة والمنافس كان قليل الحيلة هجوميا ودفاعيا أمام الفراعنة.

رحلة تألق مرموش

هذا فيما تحدث حسن بلتاجي محلل الأداء في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا عن عمر مرموش لاعب نادي شتوتجارت الألماني ومنتخب مصر.

وقال بلتاجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اول مرة سمعت عن مرموش كان بيلعب في فريق رديف فولفسبورج الألماني، محلل أداء الفريق كان زميل دراسة، قالي عندنا لاعب مصري كويس تعالى اتفرج عليه".

وتابع "مرموش كان بيلعب جناح اكتر منه مهاجم، لما بدأ يلعب مهاجم ظهر بشكل أكبر، بعد واقعة كورونا صعد مرموش فريق اول بس كان صعب ياخد فرصة بسبب طريقة اللعب والأسماء الموجودة في الفريق".

لحظة احتفال عمر مرموش بهدفه في مرمى ليبيا

شوقي غريب: لم استبعده

وكشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حقيقة التصريحات التى أطلقها عبر أحد البرامج الفضائية بشأن استبعاد عمر مرموش المحترف فى الدورى الألمانى من المشاركة فى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد: حينما ظهرت مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر الفضائيات منذ فترة تتخطى العام ونصف أوضحت أن عمر مرموش فى ذلك الوقت لم يتم استدعاؤه للانضمام إلى المنتخب الأولمبي نتيجة كثرة تنقلاته بين فرق الدورى الألمانى، مشيرا إلى أن ذلك لا يقلل على الإطلاق من مردود مستواه الفني والبدني.

صلاح لم يسجل

وشارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، فى تصفيات المونديال بقميص منتخب مصر الوطنى.

شارك محمد صلاح نجم ليفربول رفقة منتخب مصر الوطنى فى مباراتين خلال تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

محمد صلاح من مباراة ليبيا

ولم يوفق محمد صلاح، فى تسجيل أهداف خلال مشاركته فى مباراتين مع منتخب الفراعنة الكبار.

كما لم يساهم محمد صلاح فى صناعة أى أهداف خلال مشاركته فى المباراتين مع منتخب مصر الوطنى.

فيما يحاول صلاح الظهور بأفضل شكل ممكن بعد الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها بعد مباراة الفراعنه ضد ليبيا في القاهرة.

وتعول الجماهير علي نجم منتخب مصر في حصد الثلاث نقاط الهامه في مشوار الفراعنه نحو نهائيات كأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحل منتخب أنجولا ثالثًا برصيد 3 نقاط وفي المركز الأخير يحل منتخب الجابون برصيد نقطة وحيدة نظير تعادله مع منتخب مصر في مباراة الجولة الثانية.

لقطة من مباراة مصر وليبيا

الجابون وأنغولا في العودة

ويستقبل منتخب الجابون نظيره أنجولا في لقاء العودة اليوم الإثنين في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة، بعدما حقق الفريق الأنجولي فوزه الأول بنتيجة 3 - 1 على نظيره الجابوني السبت الماضي، جعلته يصعد ثالث الترتيب بعد ليبيا ومصر.

وكانت مباراة الذهاب قد تأجلت بسبب عدم خضوع لاعبي الجابون لاختبارات كورونا فور وصولهم إلى لواندا كما تنص لوائح "فيفا" في انتظار القرار بإقامة اللقاء أو تأجيله لحين اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ووقتها تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بدلا من إقامتها في تمام السادسة.

لقطة من مباراة أنجولا والجابون

تشكيل منتخب مصر

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليبيا، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب بنغازين في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهئيات كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يخوض كيروش المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية وطارق حامد .

خط الهجوم : عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

منتخب مصر

مفاجأة منتخب ليبيا لمصر

وتوقع المعلق الرياضي حازم الكاديكي، أن يفاجئ منتخب ليبيا كيروش هجوميًا في مباراة اليوم، ووصف مشوار المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم 2022، بالرائع وأعاد للجماهير خلاله الأمال في هذا الجيل على الرغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد.

وأضاف الكاديكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية للغاية ورائعة، خاصة وأن أغلب لاعبيه يحترفون في الدوريات الأوروبية.

واستكمل تصريحاته، أن منتخب ليبيا لاقى احتفالًا حافلًا فور وصوله إلى ملعب برج العرب، بينما عقب عودته إلى بنغازي الجماهير أشادت باللاعبين رغم الخسارة لمعرفتها بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها منتخب مصر.

وواصل حديثه، أن الجماهير الليبية، حضرت بكثافة مران منتخب فرسان المتوسط، وأشعلت الحماس لدى اللاعبين، من أجل الفوز اليوم.