إعلام النواب: جلوس الطلاب أرضا تصرف غير تربوي

علقت النائبة، هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على واقعة جلوس الطلاب أرضا بإحدى مدارس القليوبية على الأرض ، دون توفير مقاعد كافية للجلوس عليها، قائلة،:"تصرف غير تربوي للقائمين على إدارة المدرسة ، و مشهد غير مقبول لا يتواكب مع حضارتنا كمصريين".

وأكدت" رشاد “ في تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتصحيح مسار المنظومة التعليمية، لضمان توفير حياة آمنة للطلاب، تضمن لهم الحصول على المعلومة في وضع جيد، لافتة إلى ضرورة تشديد الرقابة على المدارس ، وذلك من خلال جولات ميدانية للوقوف على حقيقة الأمر.

وأشارت أمين سر ثقافة النواب، إلى أن العام الدراسي الجديد تزامن مع بدء ذروة الموجة الرابعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التزام الطلاب بـ التباعد الاجتماعي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، لضمان مرور العام الدراسي بأمان و تخطي جائحة أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إن بداية العام الدراسي جاءت إلى حد ما منتظمة ودون سلبيات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظ القليوبية وجه بتخفيف الكثافات عن طريق التقسيم لفترتين صباحي ومسائي وتم منح المرونة للمسئولين عن المدارس.

وتابع : «نقدر شعور أولياء الأمور برغبتهم للدخول مع أبناءهم وجلوسهم في الصف الأول ولكن نؤكد أن اهتمامنا بكل الطلاب بلا استثناء وعلى أولياء الأمور الاطمئنان».

وأوضح أن الصورة المنتشرة بوجود تلاميذ دون مقاعد نتج عن تصرف غير تربوي من المسئول، خاصة أن الفصل كان يتم تجهيزه، وكان من الممكن أن يتصرف بطريقة تربوية بتواجد الأطفال في مكان آخر حتى يتم تجهيز الفصل.

ووجه محمود اعتذاره لأولياء الأمور والطلاب بعد المشهد الذي ظهر، مؤكداً أنه تم تجهيز الفصل الدراسي في الخانكة بعد ساعتين من بدء العام الدراسي.