بعد خسارة إسبانيا..ماركا ساخرة:هل كان جمال الغندور حكم الفار في مباراة فرنسا؟

أعربت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن غضبها بعد هزيمة منتخب لاروخا أمام فرنسا 2-1، أمس، الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشهد الهدف الثاني لمنتخب فرنسا، الذي أحرزه كيليان مبابي جدلا تحكيميا كبيرا، وأجمع البعض على أنه تسلل.

وتساءلت صحيفة "ماركا"، عن إذا كان جمال الغندور الحكم الدولي المصري السابق، حكما للفار ضد فرنسا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، إن إسبانيا خسرت اللقب، لكنها فازت بشيء أكبر، وهو إجماع العالم على أنها الأفضل مجددا.

وأضافت: “منتخبنا تلقى هزيمة فضيحة غير مسبوقة في عصر الفيديو، نحن كنا الأفضل طوال 90 دقيقة”.

وأتمت: "متفائلون بالقادم".

ويرى الإعلام الإسباني، أن جمال الغندور السبب في هزيمة المنتخب في ربع نهائي كأس العالم نسخة 2002 ضد كوريا الجنوبية، بعدما رفض احتساب هدف صحيح لفرناندو موريانتس وقتها.