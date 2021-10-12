برلماني: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تضر بالجسم في هذه الحالة

قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تناول الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا يحتاح إلى ضوابط منها منح فترة زمنية 9 أشهر على الأقل بعد تناول الجرعتين الأولى والثانية بحيث لا يتم إعطاء الجرعة الثالثة بعدهما مباشرة حتى لا تتسبب في مضاعفات لمتلقي اللقاح.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تحديد المستهدفين من هذه الجرعة بحيث يتم إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومن لديهم مشكلة في المناعة، وذلك لأن الجرعة الثالثة تنشيطية، يتم من خلالها تنشيط وتحفيز مناعة الجسم.

وحذر عضو لجنة الصحة، من إعطاء هذه الجرعة لمن أُصيبوا بفيروس كورونا وتلقوا جرعتين سابقتين من اللقاح وذلك لأن لديهم مناعة قوية بالفعل وأجسام مضادة من الفيروس، مشيرا إلى أنه الجرعة الثالثة ليست مؤثرة بشكل كبير خاصة عند الشباب والأطفال.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، قد صرح بأنه من المحتمل الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد الانتهاء من التطعيم، وأن الفترة القادمة سيتم تطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا من العمر 18 عاما.