يرتدي ملابس حريمي.. القبض على مريض نفسي أمام إحدى المدارس بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على أحد الأشخاص، أثناء تواجده أمام إحدى المدارس بدائرة مركز طما شمال المحافظة، وهو يرتدي ملابس حريمي، بعدما أبلغ أهالي المركز عنه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بتردد سيدة أمام إحدى المدارس لفترة طويلة ما أثار لديهم الشك بها.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، والفحص تبين وجود رجل ثلاثيني يرتدي ملابس حريمي، ويتردد على إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز طما، مدعيًا كونه امرأة، وتبين أنه “احمد. ف. ا - 35 عامًا - يقيم دائرة المركز - يعاني من مرض نفسي منذ سنوات”، وجارٍ التواصل مع أهليته، لإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والعصبية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.