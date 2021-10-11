عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يرتدي ملابس حريمي.. القبض على مريض نفسي أمام إحدى المدارس بسوهاج

المريض النفسي
المريض النفسي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على أحد الأشخاص، أثناء تواجده أمام إحدى المدارس بدائرة مركز طما شمال المحافظة، وهو يرتدي ملابس حريمي، بعدما أبلغ أهالي المركز عنه.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بتردد سيدة أمام إحدى المدارس لفترة طويلة ما أثار لديهم الشك بها.

علوم سوهاج تحتفل باستقبال الطلاب الجدد

وبالانتقال إلى محل البلاغ، والفحص تبين وجود رجل ثلاثيني يرتدي ملابس حريمي، ويتردد على إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز طما، مدعيًا كونه امرأة، وتبين أنه “احمد. ف. ا - 35 عامًا - يقيم دائرة المركز - يعاني من مرض نفسي منذ سنوات”، وجارٍ التواصل مع أهليته، لإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والعصبية.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مريض المدارس امراة طما

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تختتم فعاليات الدورة الكشفية لتأهيل جوالي عشائر الكليات

ترشيحاتنا

المظاهر الدينية للاحتفال بـ ذكرى مولد النبي .. الإفتاء توضح

الرقابة الإدارية تعلن نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022

رمى الرفات في الطريق.. حبس تربي انتهك حرمة الموتى بمقابر بطنطا

300 علامة تجارية.. الصين وحش السيارات الكهربائية القادم

مطلوب تصريح استخدام لـ مولنوبيرافير..عقار جديد لعلاج كورونا عن طريق الفم

قررت أطلق.. زينب تثير الجدل بسبب زوجها أحمد حسن "والسر في العنوان"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

ساعات الحسم.. محاضرة أخيرة لـ كيروش في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ