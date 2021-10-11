رحمة حسن ردًا على تصريحات أشرف زكي: مش هاشيل البوست لحد ماخد فلوسي

ردت الفنانة رحمة حسن على تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي، بشأن ماقاله بأنها رفضت مساعدته وإنها ليست نقابية.

وأوضحت رحمة الصورة من خلال منشور عبر حسابها على إنستجرام وقالت:"اولا : كل الاحترام والتقدير للدكتور اشرف ذكي .. علي استجابته وسؤاله.. واحب اوضح ان الفلوس الي ليا عند هاني اسامه المنتج هي باقي اجري عن مسلسل سابع جار .. وكان ليا جزء كبير منها .. ولجأت للدكتور اشرف في ٢٠١٩ علشان يساعدني .. وحصل .. واداني جزء بسيط من فلوسي .. وللعلم الوقت ده كان بابا تعبان وفي المستشفي وهاني اسامه كان عارف وقلتله اني محتاجه الفلوس ارجوك .. ورفض بعدها يديني اي فلوس من باقي اجري ومكانش بيرد علي رسايل او مكالمات مني .. للاسف بابا اتوفي بعدها بكام يوم ..ومن ساعتها وانا تعبانه ومش ناسيه هو عمل معايا ايه .. وكان صعب عليه اني اطلب تاني من دكتور اشرف انه يتدخل لان هاني مش بيستجيب اصلا ..وانا كنت تعبت من كتر مابطلب حقي وهاني بيتهرب .. بس بين كل فتره والتانيه كنت ببعتله رساله او اكلمه وبرضوا مافيش حاجه .. كل ده بمنتهي الذوق والاحترام والرسايل موجوده معايا من ٢٠١٨ كله علي التليفون .. وطبعا الوقت بيعدي وانا معنديش شغل ماعنديش دخل .. تعبت وبعتله تاني من كام يوم وقلتله .. وبرضوا مافيش حاجه .. وكمان العقد بتاعي معايا ومخصوم منه الضرايب الي دائما بدفعها علي اي عمل بشارك فيه من زمان .. العقد بتاعي علي مسلسل ٦٠ حلقه .. هاني صور وذاع ٦٧ حلقه يعني ليا كمان ٧ حلقات مش موجودين في عقدي وماختش عليهم كمان اجر و ماطلبتش بيهم اصلا بس هو عارف ..الفكره انه طلع ان في كذا شخص في الشغل مش انا بس ، عندهم نفس الموقف مع هاني .. ويمكن بفلوس اكتر بكتير وفي نفس الموضوع والنقابات والقضيه وما الي ذلك ..

اما بخصوص ان الدكتور اشرف طلب مني اني اروحله النقابه عشان نتكلم في الموضوع .. انا قلتله اني مش عايزه اتعبه اكتر من كدا معايا .. خصوصا اني عارفه اني مش نقابيه واني بشتغل بتصاريح ومش عايزه اضيع وقته خصوصا انه ساعدني قبل كدا.. وكمان عشان عارفه ان هاني مش بيستجيب عشان هو منتج فا تبع نقابه تانيه .. وكنت عارفه ان الدكتور اشرف كلمه قبل كدا في موضوع الفلوس ده و برضوا ماحصلش حاجه .. يعني لو كان عايز يدفع كان دفع من زمان .. المسلسل اتذاع وخلص وهاني عمل بعده كذا عمل .. انا قلت للدكتور اشرف اني مش هاقدر اجي لاني تعبانه واني مش هاشيل البوست لحد ماخد فلوسي .. لاني بحاول اجيب حقي الي بقالي ٣ سنين مش عارفه اجيبه

وأنهت حديثها:" شكرا لكل حد اهتم .. بس انا حبيت اوضح ايه الي بيحصل .. وشكرا لكل الي ساعد والي بيحاول يساعد ..

وللعلم انا لسه ماخدتش فلوسي برضوا .. شكرًا واخيرا .. لم ادلي باي تصريح صحفي ولست مسؤله عن اي كلام يكتب بالنيابه عني.,

وكان قد قال اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة رحمة حسن ليست عضوا في النقابة، لافتة إلي انه اتصل بها، وأبلغها بأن المشاكل لا تدار علي الفيسبوك وإذا كان لديها مشكلة عليها أن تتوجه للنقابة بشكوى ولكنها رفضت التقدم بشكوي.

واضاف اشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم": أن رحمة رفضت حذف البوست من علي الفيسبوك إلا بعد أن يقوم المنتج هاني أسامة بدفع المبلغ المالي الخاص بها.

تصدرت الفنانة رحمة حسن ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن اتهمت المنتج هاني أسامة بأنه أخذ منها مبلغا ماليا ولم يعيده لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".