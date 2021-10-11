الإحصاء تكشف عن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر 2021 والذي سجل ارتفاع قدره 1.6‎%‎ عن شهر اغسطس 2021.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء أن أسعار الخضراوات ارتفعت بنحو 23.5‎%‎ خلال شهر سبتمبر مقارنة بالأسعار خلال أغسطس 2021، وهذه أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر 2021 .

وتابع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، و الفاكهة بنسبة 1.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، و الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.

كما تابع : وارتفعت أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، وأسعار خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، و المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، وارتفعت أسعار النقل الخاص بنسبة 0.9%، وخدمات النقل بنسبة 0.2%، الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.



وكان قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع الرقن القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.6%) عن شهر أغسطس 2021.

و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8.0% لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.