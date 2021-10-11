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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

صدى البلد

لم يكن تأهل المصري رامي السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ إلى نهائي مستر أولمبيا في الوزن المفتوح مفاجأة، ليس فقط لأنه يحمل اللقب، لكن أيضا لأنه قدم مجموعات رائعة من الحركات التي أبرزت عضلاته بقوة على خشبة المسرح، وكذلك أوضحت مدى التطور الذي ظهر عليه في نسخة مستر أولمبيا 2021.


وبعد منافسة مع 15 بطلا في التصفيات يوم الجمعة الماضي، تأهل السبيعي، الذي أكمل عامه الـ37 الشهر الماضي، إلى جوار الأمريكي براندون كاري بطل 2019 ووصيف رامي العام الماضي، والذي أصبح وصيفه للمرة الثانية على التوالي بعد فوز بيج رامي بالبطولة.

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بيج رامي على منصة التتويج من ماله الخاص

تناقلت وسائل الإعلام العالمية، ومواقع السوشيال ميديا فوز المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، ببطولة مستر أولمبيا 2021، التي استضافتها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، للعام الثاني على التوالي.


 ومنذ أشهر وعقب تتويج "بيج رامي" بالبطولة الأولى كشف مسؤول بارز في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عن المبلغ الذي ينفقه البطل المصري رامي السبيعي على بناء عضلاته.


وكشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عادل فهيم، حينها عن عدم انفاق الاتحاد المصري أموالا على "بيج رامي"، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة، وليس المحترفين، خاصة أن اللعبة مكلفة جدا.


وتابع: "مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيج رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبرى، وبذلك يكون بيج رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها".

 

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دعوات المصريين للبطل

ودخل بيج رامي، مسابقة مستر أولمبيا حاملا لقب الموسم الماضي، كما شارك ثلاثي مصري برفقته وهم حسن مصطفى ومحمد شعبان وأحمد وردانى.


وطالب البطل بيج رامي، جمهوره ومحبيه بالدعاء له خلال الفترة الماضية، قبل مشاركته في مستر أوليمبيا 2021، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتب: "اخواتي وحبايبي، كل اللي محتاجه منكم اليومين دول دعواتكم الخالصة من القلب ان ربنا يكرمنا ويفرحنا ونفرح كل الناس ويكون اللقب مصري للسنة التانية.. دعواتكم بالتوفيق لينا ولكل ابطال مصر.. موعدنا يوم ٨ و٩ بإذن الله".
 

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منافسة شرسة يحسمها سبيعي بالقاضية

وتفوق بيج رامى على منافسيه الأمريكى براندون كيرى، والإيرانى هادى شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثانى على التوالى بعد أداء رائع على مدار يومى السبت والأحد.


وكان بيج رامى حصل على لقب العام الماضى، بعدما جمع 150 نقطة فى النهائي، بينما جاء براندون كيرى ثانياً ومواطنه فيل هيث فى المركز الثالث.

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مشاركات بيج رامي في مستر أوليمبيا

تتويج بيج رامي بالميدالية الذهبية لبطولة "مستر أولمبيا 2021"، للمرة الثانية بعدما حصدها العام الماضى، يأتي بعد المشاركة فى البطولة لـ6 مرات، ساعيا وراء حلمه دون ملل، حيث سجل البطل المصرى أول ظهور له على مسرح "مستر أوليمبيا للهواة" عام 2012، وشارك فى البطولة الرسمية لأول مرة فى 2013 وحصد المركز الثامن بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، وفى 2014 تقدم إلى المركز السابع بالبطولة نفسها، قبل أن يواصل التقدم عام 2015 ليصل للمركز الخامس.


وشهد عام 2016 استمرار التألق لنجم كمال الأجسام المصرى ليحقق المركز الرابع فى البطولة، قبل أن يتمكن 2018 من اختصار الطريق والوصول إلى المركز الثانى، ليحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، وفي 2020 استطاع حصد الميدالية الذهبية واللقب، وتوج ببطولة العام الحالي.

 

ابن كفر الشيخ بدأ من بلطيم

ولد البطل المصرى بيج رامى عام 1985، فى قرية السبايعة بمركز بلطيم فى محافظة كفر الشيخ، وأحب الرياضة منذ صغره، حيث بدأ مسيرته فى أحد المراكز الرياضية بدولة الكويت عام 2010، وتخرج فى معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل سمّاكاً حيث تعمل أسرته.


وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ صغره، وكان يسعى لأن يكون صاحب بطولات فى هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية ببلطيم، وحقق شهرة وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى الكويت ليعمل مع أفراد عائلته فى تجارة الأسماك.

 

السعي وراء حلمه صعد به لمنصة التتويج

سعي السبيعي وراء حلمه جعله يترك العمل مع أسرته ووافق على العمل بإحدى الصالات الرياضة كمال الأجسام، بالكويت، واشترط أن يتدرب داخلها، ليحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أولمبيا للهواة فى نفس العام، لتبدأ رحلته مع العالمية.

 

هنيدي ونجوم الفن يدعمون بيج رامي

حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي، على دعم البطل المصري الكبير بيج رامي، فى منافسات مستر أولمبيا التى توج بلقبها للعام الثاني على التوالي.

ونشر هنيدي مجموعة صور من استعراض البطل المصري بيج رامي، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "البيج رامي ظهر بشكل رهيب.. ظهر ورجل وصدر كله فوق المستوى، دلوقتي رامي محتاج دعمنا ودعاءنا له أن ربنا يوفقه ويحقق اللقب للمرة الثانية.. ربنا يوفقك يارب"، وعقب الفوز بالبطولة كتب هنيدي: "مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لمصر".

فيما كتبت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "مبروك بيج رامي"، بينما كتب النجم مصطفي شعبان: "بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية علي التوالي، مبروووك يا بطل شرفتنا"، كما كتبت الفنانة حورية فرغلي: "مبروك لـ بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لكل المصريين".

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حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

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