دعم نفسي.. وزير الشباب والرياضة: فخور بمستر أولمبيا بيج رامي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يتمنى التوفيق للمنتخب المصري اليوم أمام ليبيا لإسعاد الجمهور المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الدورة الأولمبية تقام كل 4 سنوات، لذا تستعد مصر جيداً من خلال إعداد الأبطال من حيث التمرين والتأهيل النفسي من أجل تمثيل مصر بشكل مشرف في الخارج.

وأضاف في حديثه أنه فخور بالبطل المصري بيج رامي لتمكنه من الفوز ببطولة مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي.

وذكر أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تساعد وزارة الشباب والرياضة في رعاية الأبطال وتوفير كافة الإمكانيات التي يتطلبوها من أجل التمثيل المصري بالخارج في البطولات العالمية.

يذكر أن بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا الموسم الماضي، بعد تغلبه على فيل هيث وبراندون كوري، والإيراني هادي شوبان ووليام بوناك وغيرهم من النجوم الذين تألقوا على مسرح أولمبيا على مدار السنوات العشر الأخيرة.