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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السيارة الكهربائية جينيسيس GV60 موديل 2022

جينيسيس GV60 موديل
جينيسيس GV60 موديل 2022

تشهد السيارات الرياضية طفرة هائلة في الفترة الأخيرة علي مستوى الإنتاج فأصبحت الشركات العالمية العملاقة تعطى اهتماما كبيراً و لهذه الفئة و تخصص الكثير من جهودها و قوتها الإنتاجية في تطويرها.

و تعد شركة جينيسيس الكورية إحدى هذه الشركات و ينعكس ذلك من خلال سيارتها الـ"كروس أوفر" المميزة، والتي تم إطلاق اسم GV60 موديل 2022 عليها، حيث ستعتمد السيارة على منصة E-GMP .

و ستتوفر جينيسيس GV60 موديل 2022 بمواصفات ميكانيكية قوية من خلال عدة فئات تتراوح فيما بينها حيث تأتي بمحرك كهربائي بقوة 225 حصاناً، و عزم أقصى للدوران يصل الي 350 نيوتن/متر.


كما تتوفر بنسخة أخرى تحتوى علي منظومة دفع رباعي تتكون من محرك كهربائي خلفي يستطيع توليد قوة 214 حصانا و محرك امامي يستطيع توليد قوة 99 حصان بقوة إجمالية تبلغ 313 حصان و عزم دوران يصل الي 605 نيوتن/متر.


كما تتوفر كذلك بإصدار عالي الأداء يحتوى علي محركين بقوة 214 حصان في الأمام و الخلف بقوة 214 حصان لكل محرك تبلغ قوتهم الإجمالية 429 حصان و عزم دوران يصل الي 605 نيوتن/متر و تصل قدرة هذا الإصدار علي التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 4 ثواني فقط.


بمحركين بقوة 214 حصان لكل واحد في الأمام والخلف، لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 429 حصان و605 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويحصل هذا الإصدار.


و من الداخل تأتي سيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 بتصميم أنيق و راقي و مقاعد كهربائية أمامية مغطاه بالكامل بالجلد الأبيض الفاخر كما تحتوي علي العديد من وسائل الترفيه الحديثة مثل شاشة ترفية و شاشة عدادات رقمية يمكن توصيلهما ببعض و شاشة عرض علي الزجاج الأمامي كما أنها أول سيارة جينيسيس تحصل على نظام Bang & Olufsen الصوتي المكون من 17 مكبر صوت و نظام التعرف علي الوجهه.


و علي  مستوي التصميم و الهيكل الخارجي تتميز سيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 بتصميم خارجي مميز يحمل طابعاً مختلفاً عن باقي السيارات الكهربائية حيث تتوفر السيارة بـ11 لوناً خارجياً مختلفاً و قاعدة عجلات بطول 2.999 مم .

جينيسيس دفع رباعي الشركات العالمية السيارة الكهربائية كروس اوفر موديل 2022

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