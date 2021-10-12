تعرف على السيارة الكهربائية جينيسيس GV60 موديل 2022

تشهد السيارات الرياضية طفرة هائلة في الفترة الأخيرة علي مستوى الإنتاج فأصبحت الشركات العالمية العملاقة تعطى اهتماما كبيراً و لهذه الفئة و تخصص الكثير من جهودها و قوتها الإنتاجية في تطويرها.

و تعد شركة جينيسيس الكورية إحدى هذه الشركات و ينعكس ذلك من خلال سيارتها الـ"كروس أوفر" المميزة، والتي تم إطلاق اسم GV60 موديل 2022 عليها، حيث ستعتمد السيارة على منصة E-GMP .

و ستتوفر جينيسيس GV60 موديل 2022 بمواصفات ميكانيكية قوية من خلال عدة فئات تتراوح فيما بينها حيث تأتي بمحرك كهربائي بقوة 225 حصاناً، و عزم أقصى للدوران يصل الي 350 نيوتن/متر.



كما تتوفر بنسخة أخرى تحتوى علي منظومة دفع رباعي تتكون من محرك كهربائي خلفي يستطيع توليد قوة 214 حصانا و محرك امامي يستطيع توليد قوة 99 حصان بقوة إجمالية تبلغ 313 حصان و عزم دوران يصل الي 605 نيوتن/متر.



كما تتوفر كذلك بإصدار عالي الأداء يحتوى علي محركين بقوة 214 حصان في الأمام و الخلف بقوة 214 حصان لكل محرك تبلغ قوتهم الإجمالية 429 حصان و عزم دوران يصل الي 605 نيوتن/متر و تصل قدرة هذا الإصدار علي التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 4 ثواني فقط.



بمحركين بقوة 214 حصان لكل واحد في الأمام والخلف، لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 429 حصان و605 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويحصل هذا الإصدار.



و من الداخل تأتي سيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 بتصميم أنيق و راقي و مقاعد كهربائية أمامية مغطاه بالكامل بالجلد الأبيض الفاخر كما تحتوي علي العديد من وسائل الترفيه الحديثة مثل شاشة ترفية و شاشة عدادات رقمية يمكن توصيلهما ببعض و شاشة عرض علي الزجاج الأمامي كما أنها أول سيارة جينيسيس تحصل على نظام Bang & Olufsen الصوتي المكون من 17 مكبر صوت و نظام التعرف علي الوجهه.



و علي مستوي التصميم و الهيكل الخارجي تتميز سيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 بتصميم خارجي مميز يحمل طابعاً مختلفاً عن باقي السيارات الكهربائية حيث تتوفر السيارة بـ11 لوناً خارجياً مختلفاً و قاعدة عجلات بطول 2.999 مم .