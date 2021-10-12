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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي

الأهلي
الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن لاعبي الفريق، الدوليين، سينتظمون في تدريبات الفريق، غدا، 13 أكتوبر؛ بعد انتهاء الأجندة الدولية الحالية، التي تشهد خوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2022.

 

ويتواجد من الأهلي في صفوف المنتخب الوطني الأول كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، في الوقت الذي يتواجد فيه التونسي علي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي والموزمبيقي لويس ميكيسوني أيضًا مع منتخب بلاده والمغربي بدر بانون مع منتخب المحليين.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقال مدير الكرة إن الفريق سيغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

 

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

الأهلى منتخب مصر كأس العالم الشناوي

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