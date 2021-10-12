تدريب عسكري مشترك بين الجزائر وروسيا حول مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إتمام تنفيذ تدريب مشترك بين أفراد الجيش الجزائري والجيش الروسي حول مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بمنطقة ترسكويا بجنوبي روسيا.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان، اليوم- أن هذا التدريب يأتي في إطار تجسيد التعاون العسكري الجزائري- الروسي.



وبحسب البيان، شمل التدريب الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجيش الجزائري والروسي، حول القيام بعمليات استطلاع والتطويق بالعربات القتالية، وكذلك عمليات الاقتحام بغرض القضاء النهائي على العدو المفترض.



وفي نهاية التدريب، ألقى قائد الوفد الجزائري والملحق العسكري الجزائري كلمة تطرقا فيها إلى العلاقة المتميزة التي تربط البلدين.



من جهته، أشاد قائد الفرقة 19 الروسية بالمستوى العالي للقوات الجزائرية من خلال ما أبدوه من احترافية وتحكم عالي في الأسلحة.