فيفي عبده توجه رسالة إلى زوجة أحمد السقا ..شاهد

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر الاستورى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده برفقة الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، وعلقت عليها قائلة: "مها الصغير بحبك اوى".



وكشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده، عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها.



وأوضحت الفنانة فيفي عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلة: "مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت الفنانة فيفي عبده، قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".