لجنة للمرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بالقصير

نفذت اللجنة المشكلة من إدارات "الأزمات والتراخيص والبيئة والأمن بالوحدة المحلية وممثلي قسم الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية وإدارة التموين"، حملة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومصنع الخزانات البلاستيك ومصنع الثلج بالمنطقة الحرفية.

رصدت اللجنة، بعض الملاحظات التي تتعلق بالحماية، وتم التنبيه على أصحاب ومديري تلك المنشآت بتلاشيها واتباع كافة إرشادات السلامة بالتنسيق مع الحماية المدنية.

كان اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، كلف الجهات الرقابية بالمدينة، بالتأكيد على استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشآت الحيوية للوقاية من المخاطر وتحديث خطط الطوارئ بها.

يذكر أن عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجه بضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام جميع المنشآت بإجراءات التأمين والسلامة والحماية المدنية.