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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مليون مرة أحبك.. وائل جسار يتغزل في زوجته عبر «إنستجرام»

وائل جسار و زوجته
وائل جسار و زوجته

نشر الفنان وائل جسار صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر الفنان اللبناني وائل جسار برفقة زوجته بإطلالة رومانسية نالت اعجاب متابعيه و علق على الصورة قائلا :" مليون مرة أحبك ".

 

ويستعدّ الفنان وائل جسّار لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم "عيان"، ومن المنتظر أن يتوجّه بها إلى جمهوره قريباً.


وقال جسار، إن هذا العمل سيكون باللهجة المصرية، ويكمن التجديد في تفاصيله، لا سيما في الإيقاع والكلمات الجديدة، وأتمنّى أن يحبّه جمهوري ويكون خطوة مميّزة وموفّقة بالنسبة لي، كما أنني سأطرحه على طريقة الفيديو كليب قريباً.

 

ويتعاون وائل جسار خلال الأغنية الجديدة  مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، وذلك بعد أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته "ولا في الأحلام".

 

وطرح وائل جسار في وقت سابق أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.

وائل جسار التواصل الاجتماعي انستجرام الفن مصر فيديو كليب مصري

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