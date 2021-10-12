أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 12-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.0611 جنيه، والبيع 18.2017 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.2422 جنيه، والبيع 21.4237 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.514 جنيه، والبيع 12.6203 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانماركي‏ للشراء 2.4273 جنيه، والبيع 2.4464 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8188 جنيه، والبيع 1.8367 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7814 جنيه، والبيع 1.7957 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8462 جنيه، والبيع 16.985 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7809 جنيه، والبيع 13.9046 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4688 جنيه، والبيع 11.5862 جنيه