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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار وزيرة التضامن يكشف سبب زيارة نيفين القباج لحى الأسمرات| فيديو

مستشارة وزيرة التضامن
مستشارة وزيرة التضامن

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مستشار وزير التضامن الاجتماعى إن الوزيرة نيفين القباج قامت بتفقد حى الأسمرات اليوم، الذى تم افتتاحه يوليو 2020، كما أن زيارة اليوم للوزيرة تأتى لسبين، ومنهم: ذكرى انتصار أكتوبر العظيم، إضافة إلى تفقد جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة للأهالى بالأسمرات. 

 

وأضاف  مستشار وزير التضامن الاجتماعى، خلال حواره فى برنامج "الأخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات فى حى الاسمرات، ومنها: دار حضانة فى حى الأسمرات، ومشغل وغرفة خاصة بالنسيج لعمل العديد من السيدات بالحى، ومعرض للأسر المنتجة والحضانات الخاصة للتأهيل والعلاج الطبيعى.

 

وأشار  مستشار وزير التضامن الاجتماعى، إلى أن الزيارة شملت عيادة خاصة "2 كفاية"، التى تقدم العديد من خدمات الصحة الانجابية للسيدات، وكذلك الخدمات الخاصة للرعاية بالأطفال ذوى الاعاقة.

 

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن، أن حي الأسمرات يعد تجربة نجاح للدولة المصرية في تحقيق كافة أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا والذى ينال اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وينعكس ذلك فى حرص كافة الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حي الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنشئ مجمع خدمات يمكن من خلاله تقديم كافة الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية وسيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى، يسمح بتنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي حى الأسمرات.

 

وأضافت أن الوزارة تحرص على تدبير التمويلات اللازمة لتوفير أجود أنواع الأثاث، كما إن تمويل إنشاء الحضانات بحي الأسمرات يعكس اهتمام الوزارة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الأسمرات، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء مجمع إداري داخل الأسمرات يضم فرعا لبنك ناصر الاجتماعي ووحدة اجتماعية ومكاتب لهيئة التأمين الاجتماعي، لتسهيل تقديم الخدمات لأبناء حي الأسمرات.
 

 

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مستشار وزيرة التضامن يكشف سبب زيارة نيفين القباج لحى الأسمرات| فيديو

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