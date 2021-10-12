إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 4 عمال في حادث انقلاب سيارة «تمناية» بالطريق الزراعي أمام قرية الحتاحتة بمركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي «تمناية» بالطريق الزراعي، أمام قرية الحتاحتة بمركز سمالوط شمال المنيا.

تسبّب الحادث في إصابة 4 عمال وهم مصطفي. ح. ا 42 سنة، وإبراهيم. م. أ 57 سنة، واحمد. ف. ع 41 سنة، وأحمد. ف. ا 33 سنة مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

