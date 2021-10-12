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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تواصل تطعيم أعضائها ضد فيروس كورونا .. شاهد

تطعيم أعضاء نقابة
تطعيم أعضاء نقابة المهندسين

تواصل نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، فى تطعيم أعضاءها ضد فيروس كورونا لمن سجلوا على موقع وزارة الصحة.

ومن جانبه قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية، إنه بدأت صباح اليوم المرحلة الثالثة لتطعيم الأعضاء ضد فيروس كورونا بعدد ٢٥٠ عضو اليوم، لمن سجلوا على موقع وزارة الصحة.

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وأضاف إنه اللجنة الصحية في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير كافة الخدمات الصحية للمهندسين وأسرهم داخل النقابة والنادى بالتنسيق مع المؤسسات الصحية الاخرى، مشيراً إلى أن استمرار تطعيم الاعضاء بتخصيص يوم مرة أسبوعيا لتطعيم الأعضاء.

كما أبدى أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية بسعادتهم بتوفير اللقاح لأعضاء النقابة واسرهم فى نادى المهندسين بسابا باشا وسط إجراءات احترازية وتنظيم مميز .

الاسكندرية وزارة الصحة فيروس كورونا الرعاية الصحية فيروس كورونا نقابة المهندسين الخدمات الصحية

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