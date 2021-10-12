جامعة المنيا تُطلق حملات للتبرع بالدم والبلازما فى الكليات

وعيك .. أمنك

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي حملات للتبرع بالدم والبلازما بكليات الجامعة الـ 20، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا ، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لكليات الجامعة احتفالا بالذكرى الثامنة والأربعون بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار (وعيك .. أمنك).

وأوضح الدكتور "مصطفى عبد النبي" رئيس جامعة المنيا أن حملة التبرع بالدم انطلقت ضمن فعاليات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعزيزاً لدور الجامعة تجاه مجتمعها نحو زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ودعوة لحب البذل والعطاء والاستجابة للواجب الإنساني عبر تقديم الدم لمن يحتاجونه، مشيراً إلى أن المتبرع يخضع لاختبارات صحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة.

وقال "عصام فرحات" أن حملات التبرع بالدم والبلازما ستستمر على مدار 6 أيام، اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء العشرين من أكتوبر الجاري، حيث بدأت فعاليات الحملة بثلاث كليات هم: "طب الأسنان، والهندسة، وآداب" وستستكمل لتجوب جميع كليات الجامعة وفقًا للجدول المخصصة لفعاليات الحملة.

قام بالإشراف على التنظيم للحملة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير النشاط الاجتماعي وراندا علي والاخصائيون بالإدارة.

