مدبولي في زيارة الأقصر: احتفالية كبرى في افتتاح طريق الكباش والسيسي يتابع أولاً بأول.. و250 مليونًا لإحياء منطقة إسنا

رئيس الوزراء يزور الأقصر:

احتفالية كبرى فى افتتاح طريق الكباش

الدولة تسعى إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة مطار الأقصر

شهدت محافظة الأقصر أمس الثلاثاء زيارة موسعة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المجال السياحي والخدمى والتنموي.

وذلك برفقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أحمد فهمي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارات المعنية.

وعند وصوله الأقصر أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بكل أجهزتها تقدم كل الإمكانيات اللازمة لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان : "الأقصر في ثوبها الجديد"، على هامش الإنتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع أولاً بأول الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لإقامة هذه الاحتفالية لتضاهي احتفالية موكب المومياوات الفرعونية التي أبهرت العالم أجمع.



وقال رئيس الوزراء إن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة حاليا في عدد من المناطق الأثرية بالأقصر، والتي تشمل ترميم المعابد وإحياء الآثار الفرعونية بها، ستجعل من هذه المدينة مُتحفا مفتوحا يلفت أنظار السائحين من كل أنحاء العالم.



واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال الحفائر التي بدأتها وزارة السياحة والآثار، أسفل قصر توفيق باشا إندراوس، المتاخم لمعبد الأقصر، والذي تم هدمه، حيث أطلعه الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، على آخر نتائج الحفائر التي تمت في هذا الموقع، ومن بينها عملات برونزية رومانية، وبشائر لجدار من العصر الروماني ظاهر على الأرض، وجانب من مخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية لبعض العصور التاريخية، لافتاً إلى استمرار أعمال الحفائر في هذا الموقع الأثري المميز.



كما تفقد مدبولي ومرافقوه أعمال الحفائر أسفل جزء من مبنى كنيسة العذراء مريم، تم إزالته، حيث عرض الدكتور مصطفى وزيري، نتائج تلك الحفائر، مشيراً إلى أنه تم استخراج 3 كباش مميزة، بينها كبش من أروع تماثيل الكباش التي تم ايجادها في هذا الموقع



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوفد المرافق له، معبد الكرنك، حيث استمع إلى شرح من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار حول أعمال التطوير بالمعبد، حيث أوضح أنه تم تطوير مركز زوار معابد الكرنك بشكل شامل، من حيث تجديد الدهانات والإضاءة وترميم ماكيت معابد الكرنك، مع تطوير ساحة معابد الكرنك الخارجية من حيث تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار وزراعة أشجار النخيل في بعض المواقع المختارة.



كما شهد مدبولي أعمال ترميم رأس أحد الكباش التي تم اكتشافها بطريق الكباش، وكذا ترميم عدد من الأعمدة بمعبد الكرنك، وأجرى حوارا مع عدد من شباب القائمين على عملية الترميم، وأثنى على الأعمال التي تتم، لافتأً إلى أن الألوان التي على الأعمدة بمعبد الكرنك تظهر لأول مرة منذ آلاف السنين، كما اطلع على واحدة من أجمل التماثيل التي تم العثور عليها من أكثر الخامات قيمة، حيث أكد الدكتور مصطفى وزيري أنه يتم عمل دراسة لتجميع هذا التمثال.







مدبولى لمستحقى "سكن كريم": الدولة تسعى إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها



ثم واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته فى محافظة الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقف المشروعات التى يتم تنفيذها حيث تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة الزرقانى، والتى يمتد طولها لـ 4.15 كم، وفرع حاجر كومير بطول 1.92 كم، وتأتى تلك الأعمال ضمن تأهيل 3 ترع تخدم قرية الدير التى تقع شرق مركز إسنا، حيث تم الانتهاء من ترعتى الدير، وساحل الدير.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف العمليات الجارية بدائرة الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا، فيما يتعلق بتأهيل وتبطين الترع، والتى تتضمن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها خلال العام المالى 2021/2022، بتلك المحافظات والجارى تنفيذها، وصلت إلى 238.403 كم، فيما يبلغ إجمالى الأطوال الجارى التعاقد عليها واستكمال إجراءات طرحها 84.68 كم.



وخلال تواجده فى قرية الدير تفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها فى مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم، ووجه رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل فى قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا .





رئيس الوزراء يزور منطقة إسنا التاريخية ويرصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء تلك المنطقة



عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بزيارة منطقة إسنا التاريخية.



وشملت الجولة تفقد سوق اسنا السياحي الذي يضم مجموعة من البازارات السياحية تم انشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أجرى مدبولى حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التى تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم فى وكالة الجداوى، ووعدهم مدبولى بالاستجابة لمطلبهم.



ووجه رئيس الوزراء برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية وضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد، لإستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.



من جانبهم تقدم أصحاب البازارات بالمنطقة بالشكر لرئيس الوزراء، وأعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب أحدهم باستغلال الظهير الصحراوي للمدينة في مشروعات الإسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك وان ذلك مأخوذ في الحسبان.





رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة مطار الأقصر

خلال طريق عودته من محافظة الأقصر مساء اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها منطقة المطار والطرق المؤدية إليه، وكذا أعمال تطوير كورنيش الأقصر.

وخلال الجولة، أشار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى أنه في ضوء الاستعداد لتنظيم الاحتفالية الكبرى للترويج لمحافظة الأقصر: "الأقصر في ثوبها الجديد"، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، قامت المحافظة بتنفيذ مجموعة من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعمير، شملت تطوير طريق المطار، ومشروع تطوير الكورنيش العلوي والسفلي، ومرسى الأقصر، إلى جانب تنفيذ مشروع مرسى معدية الأهالي الجديد.

من جانبه، شرح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن أعمال التطوير في محيط مطار مدينة الأقصر ضمت رفع كفاءة أرضيات بوابة مدخل المطار، واستبدالها بالجرانيت وإضافة محددات ضوئية على مدخل المطار، إلى جانب إقامة ميدان أمام بوابة المطار لتنظيم وتيسير الحركة المرورية، فضلاً عن إضافة الزراعات التجميلية بها.

كما أوضح اللواء محمود نصار أن أعمال التطوير تضمنت كذلك تطوير الجدارية أمام بوابة المطار، إلى جانب إقامة جدارية جديدة من الحجر أمام نافورة المطار؛ بحيث تتماشى مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر، كما تم تجديد وتطوير نافورة المطار مع إضافة الإضاءات الملونة لها.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع تطوير الكورنيش العلوي، والتي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها في وقت قياسي خلال شهرین ونصف، وذلك بطول ۱۷۰۰ متر، حيث تم تشطيب أرضيات الكورنيش باستخدام أنواع مختلفة من الأرضيات مثل الخرسانة المطبوعة، والبازلت الأسود، وجرانيت حلایب، بالإضافة إلى عمل أشكال جمالية باستخدام الجرانيت الأسود الأسواني، والرخام التريستا يتخللها أحواض الزراعات التي تحتوي على أنواع وأشكال مختلفة ومميزة من النخيل والصبار والزهور واستخدام الحجر الهاشمي في تكسيات السور والأعمدة الخاصة به، مما أعطى للكورنيش رونقا وطابعا ممیزا، إلى جانب تزويده بالبرجولات الخشبية والمقاعد التي تحمل نقوشا تبرز طابع الهوية البصرية الذي تنفرد به المحافظة.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع تطوير الكورنيش السفلي، والتي تم تنفيذها أيضاً من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث تمت إقامة شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش تتكون من 16 بيارة فرعية مزودة بطلمبات تقوم بضخ الصرف على 6 بيارات تجميعية لتجميع الصرف وطرده لنقاط الصرف الموجودة بالكورنيش العلوي، إلى جانب إقامة شبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش، بجانب صنادیق حریق مزدوجة خاصة بإطفاء المحلات التجارية، وتم ربطها جميعا شبكة بخزان مياه ذي سعة ٢٤٠ م3.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع مرسى معدية الأهالي الجديد؛ حيث تم إنشاء 2 مرسى جديد لنقل معدية الأهالي من مكانها القديم للتسهيل على المواطنين، ويصل طول المرسى الواحد إلى 12 مترا وعرضه 8 أمتار، كما تفقد الكوبري الذي تم إقامته بطول 17مترا للربط بين المرسى والكورنيش، كما تم عمل رامب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بمسطح 135مترا.



