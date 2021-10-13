أشرف زكي: السيسي أول رئيس يهتم بحال الفن والفنانين

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة جزء من تركيبتي، ولا أستطيع خلع عباءة النقيب في أي موقف، مضيفا أن خدمة الزملاء في مجال الفن والمهنية شرف كبير.

وأضاف أشرف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يهتم بحال الفن والفنانين، مقدما الشكر والتقدير والاحترام والتحية له على جهوده الرائعة للفن.

وطالب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، باسم جميع الفنانين، بعقد لقاء موسع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل خدمة البلد.

ونوه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بأن لدينا 20 نجم صف أول، ولدينا آلاف الفنانين لا يعرف أحد عنهم شيئا، لافتا إلى أن هناك 11 شعبة في نقابة المهن التمثيلية، والفنانين شعبة واحدة من النقابة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إلى أن التمثيل يحتاج إلى فراغ ذهني.

فيما أشاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بما تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم النقابة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا انها من الشخصيات الرائعة في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف أشرف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن دنيا سمير غانم من أكثر الفنانات التي تساعد زملائها، وقد ساعدت أحد الزملاء قبل وفاة والديها.

وتابع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن يحدث تعظيم لموارد النقابة، وسيكون هناك تعديل تشريعي بها، مضيفا أن موارد النقابة يتم تحصيلها من نسبة 2٪ من العقود الفنية لجميع الفنانين.

وأكمل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لدينا في النقابة أعظم مشروع علاج، وأتحدى أي فنان يقول غير ذلك.

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن رسالتي في الأكاديمية؛ مؤمن بها، وأعتبر جميع الطلاب أولادي، لافتا إلى أنه أتمنى انشاء مدرستين للفنون بالإضافة إلى ما تم افتتاحها.