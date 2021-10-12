إعلامي جنوب أفريقي يفجر مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

أكد الإعلامي الجنوب أفريقي ايمانويل جودوين أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأفضل حاليا في افريقيا.

وقال ايمانويل جودوين عبر برنامج البريمو بقناة ten إن انباء رحيل موسيماني عن الأهلي غير صحيحة موضحا أن بعض التقارير الصحفية في جنوب افريقيا قد تخالف الواقع أحيانا.

وأشار إلى أن منتخب جنوب افريقيا يملك حظوظ التأهل إلى كأس العالم ويسعى لتحقيق هذا الهدف.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التوتر داخل أرجاء الأهلي تحسباً لرحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وعدم استكماله لتعاقده مع القلعة الحمراء .

وكان موسيماني قد طلب من لجنة التخطيط بثلاث أمور أولها هو رفض طلبه برفع العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية والتي قدرت ب300 ألف جنيه والتي بدأ خصم جزء منها في راتب شهر سبتمبر ، ورغم صرف شهرين للمدير الفني الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية هي مكافأة الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولكنه لا يزال يطالب برفع عقوبة الــ 300 ألف جنيه ، الشيء الثاني هو رفضه تواجد مدرب عام معه في الجهاز الفني و الثالث هو طلبه وضع بند يحميه من الإقالة في تعاقده الجديد .

ومما زاد من تعقد الأمور وغموضها أن تدريب الأهلي أمس لم تزد مدته عن 45 دقيقة بل ومنح الفريق راحة اليوم في أمر يثير حالة من الغموض علي مستقبل المدير الفني داخل الأهلي.

وبعيداً عن هذا الأمر، يعود الفريق الأول للكرة بالأهلي لتدريباته غداً قبل أن يخوض مراناً أخيراً غداً ثم يغادر إلى النيجر بعد ظهر الخميس علي متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي .

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه وحيداً في النيجر يوم الجمعة قبل أن يعود للقاهرة عقب المباراة مباشرة مساء السبت .