دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب.. ردده كما جاء عن النبي

دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب.. يبحث المسلم عن دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب خاصة وأن الشيطان ورد التحذير منه ومن أتباعه في مواضع عدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وكان سبباً في خروج أبو البشر آدم وأمنا حواء من الجنة، وعصى أمر الله في السجود لـ آدم، بل إنه أخذ عهداً بإضلال ذريته كي لا ينجو منها أحداً في الآخرة فتخلد معه في النار يقول تعالى: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ"، وعنه جل وعلا في محكم التنزيل قوله:" إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا".

دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب.. والاستعانة بالله في التحصين والمنع من اقتراب الشيطان أمر رغب فيه الإسلام وجعل الاستعاذة من هذا اللعين أمر يجب ألا يفارق الإنسان على الدوام كي لا يحبط عمله أو يقع في طريق الكفر والضلال، يقول المولى عز وجل "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من‮ ‬الشيطان الرجيم"، وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان».

دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب.. وللاستعاذة من الشيطان مواضع عدة منها عند قراءة القرآن‮، ‬لقوله تعالى‮: «‬فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم‮»، وعند تلبس الشيطان على المسلم في‮ ‬صلاته‮: ‬فعن عثمان بن أبي‮ ‬العاص‮ ‬رضي‮ ‬الله عنه أنه أتى النبي‮ ‬صلى الله عليه وسلم‮ ‬فقال‮: ‬يا رسول الله، إنّ‮ ‬الشيطان قد حال بيني‮ ‬وبين صلاتي، وقراءتي، يلبسها عليّ، فقال رسول‮ ‬الله صلى الله عليه وسلم‮: "‬ذاك الشيطان، يقال له خِنْزَبُ، فإذا أحسسته، فتعوذ بالله منه، واتفل على‮ ‬يسارك ثلاثاً‮"، قال‮: ‬ففعلت ذلك، فأذهبه الله‮ ‬عني‮. ‬رواه مسلم‮.‬

كذلك عند دخول الخلاء‮، حيث ‬كان النبي‮ ‬صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ‬قال‮: "‬اللهم إني‮ ‬أعوذ بك من الخبث والخبائث‮" ‬رواه البخاري‮، وعند الغضب‮ فقد ‬جاء في‮ ‬حديث الرجل الذي‮ ‬اشتد‮ ‬غضبه، أنه صلى‮ ‬الله عليه وسلم قال‮: "‬إني‮ ‬لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما‮ ‬يجد، لو قال أعوذ‮ ‬بالله من الشيطان الرجيم‮".

ونستعيذ من الشيطان أيضاً عند نزول مكان ما، ‬فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم‮ قوله: "مَنْ‮ ‬نزل منزلاً، ثم قال‮:‬ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم‮ ‬يضره شيء، حتى‮ ‬يرتحل ‮‬من منزله ذلك‮"‮، وكذلك عند سماع نهيق الحمير ونباح الكلاب‮، ف‬قال صلى الله عليه وسلم‮: ("إذا‮ سمعتم نباح الكلاب، ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن‮ ‬يرين مالا‮ ‬ترون‮". ‬

كذلك نستعيذ بالله من هذا اللعين عند رؤية الإنسان رؤيا‮ ‬يكرهها‮، حيث ‬قال صلى الله عليه وسلم‮ "‬إذا رأى‮ ‬أحدكم الرؤيا‮ ‬يكرهها، فليبصق عن‮ ‬يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، ويتحول عن جنبه الذي‮ ‬كان عليه‮‮"، و‬عند الفزع من النوم‮ نستعيذ من إبليس، حيث ‬قال صلى الله عليه وسلم‮: "‬إذا فزع أحدكم من النوم، فليقل‮: ‬أعوذ بكلمات الله التامة من‮ ‬غضبه وشرِّ‮ ‬عباده، ومن ‬همزات الشياطين، وأن‮ ‬يحضرون‮".‬

وكذلك عند الشعور بالوجع في‮ مناطق ‬الجسد‮، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمَنْ‮ ‬شكا إليه‮: "ضع‮ ‬يدك‮ ‬على الذي‮ ‬يألم من جسدك، وقل‮: ‬بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات أعوذ بالله‮ ‬وقدرته من شرَّ‮ ‬ما أجد وأحاذر‮".

دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب



ورد كثير من الأدعية والأحاديث عن النبي والتي تبعد الشيطان والجن ومنها:

- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وإذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ".

- قراءة سورة البقرة، فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة البقرة، خاصة في المنزل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَجعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ) رواه مسلم.

- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ نِعمَةً فِي أَهلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ: (مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ)، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوتِ).

- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ : الحَمدُ لِلَّهِ الذِي بِنِعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ).

دعاء يبعد الشيطان والجن مستجاب..

كذلك هناك بعض الأدعية التي وردت عن النبي ومنها:

- عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عند طلوع الشمس:"الحمدُ للهِ الذي وهبَ لنا هذا اليومَ، وأقالنا فيهِ عثراتناۚ".

- الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته، وجاء بالشمس من مطلعها، اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك، وشهدت ملائكتك، وحملة عرشك، وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، أكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك السلام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي.

- عن أبي ذر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏مَنْ قالَ فِي دُبُرِ صَلاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ ثانٍ رِجْلَيهِ قَبْلَ أنْ يَتَكَلَّمَ‏:‏ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ، ومُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ، وكانَ يَوْمَهُ ذلكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلّ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطانِ ولَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أنْ يُدْرِكَهُ في ذلكَ اليَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكَ باللَّهِ تَعالى.

- عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه أسرّ إليه فقال‏:‏ إذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ المَغْرِبِ فَقُلِ‏:‏ اللَّهُمَّ أجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فإنَّكَ إذَا قُلْتَ ذلكَ ثُمَّ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْها، وإذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كذَلِكَ، فإنَّكَ إنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْها‏"‏‏.

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال‏:‏ جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ يارسول اللّه‏!‏ ما لقيتُ من عقرب لدغتني البارحة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أما لَوْ قُلْتَ حِينَ أمْسَيْتَ‏:‏ أعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ ما خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ‏"‏.