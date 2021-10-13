بالأسود المكشوف.. سارة ناجي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة سارة ناجي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



وظهرت سارة ناجي بإطلالة جريئة ترتدي خلالها فستانا أسود لامع مكشوف، يبرز جمالها وأناقتها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".



أما من الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت للشفاه، اللون النبيتي، كما اختارت لخصلات شعرها الأشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها؛ مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.



يذكر أن الفنانة سارة ناجي انضمت إلى فريق عمل فيلم «المحكمة»، الذي يتم تصويره حاليا حيث من المنتظر الانتهاء من تصويره الأيام المقبلة.



وتدور أحداث الفيلم في المحكمة حول 6 قضايا جنائية ومدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم بطولة محمود عبد المغني، وكريم عفيفي، وفتحي عبدالوهاب، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وجميلة عوض، وصلاح عبد الله، وسليمان عيد، وعبد الرحيم حسن، ومحمود عامر، وغادة عادل، ومن تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.

وشاركت سارة ناجي في مسلسل ضد الكسر في رمضان الماضي وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.