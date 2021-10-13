للحامل.. تعرفي على فوائد تناول كوب من الحلبة باللبن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الحلبة باللبن للحامل .

من الفوائد العامة للحلبة والحليب ما يلي:-

• يُنقي الدم ويُخلصه من السموم مما يحافظ على صحة الكبد والكلى.

• يقوّي الدماغ والقدرات العقليّة لدى الإنسان كما يُنشط الأعصاب ويحافظ عليها وكذلك يُقوي العضلات.

• يُخلص الجسم من الخمول والإرهاق.

• التخلص من النحافة، وإبراز الخدود لمن يعاني من نحافتها.

• مفيد للحامل إذ يقلل هذا المشروب من آلام تقلصات الرحم، كما أن الحلبة تُقوي عضلات الرحم عند اقتراب الولادة، ولهذا لا يُصنح بتناول الحلبة بكثرة خلال الفترة الأولى من الحمل.

• مفيد للمرضع حيث إنّ لهذا المشروب القدرة على زيادة كميّة الحليب في ثدي الأم.

• يعوض كميّة الكالسيوم التي فقدتها السيدة خلال حملها نظراً لأنه يحتوي على الحليب.

• يُقلل من الكولسترول في الدم، مما يحمي القلب والأوعيّة الدمويّة من خطر تراكم الكولسترول الضار في الدم.

• يُقلل من تساقط الشعر، كما يُقوّي الأظافر ويُخلصها من التصبغات تحت الجلد إن وجدت.

• يمنح البشرة نضارة ويُفتحها، كما يخلصها من الحبوب والبثور.