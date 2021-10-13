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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. غادة عبد الرازق تبرز جمال ملامحها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق، أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأناقتها من أحدث إطلالة.


وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية جذابة، مرتدية فستان أسود “كتف وكتف” واعتمدت على تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على ألوان ترابيه مع الكحل والآيلاينر والماسكرا؛ مما عكس جمال عينيها.

 

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، ومي سليم،  شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.


ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز».

غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق مسلسل لحم غزال تبرز جمال ملامحها الفنانة غادة عبد الرازق

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