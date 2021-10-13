الأمم المتحدة: مصر تمتلك القدرة على تصدير الطاقة الخضراء للعالم

قال نايجل توبنج ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، إن مصر لديها إمكانية لتصدير الطاقة الخضراء لباقي دول العالم.

وأضاف نايجل توينج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء دي ام سي” المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر قادرة على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

وأكد نايجل توبنج: "أشعر بحماس لقدرة مصر على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة؛ من أجل مصلحة المناخ الدولي".



وأكمل نايجل توبنج :" متحمس لـ دورة مؤتمر المناخ الدولي والتي يشارك فيها 33 ألف فرد".

واستطرد نايجل توبنج:" يمكننا تنفيذ أهداف مؤتمر المناخ بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص والدول من أجل حل مشكلة تغير المناخ وتناول موضوعات ترتبط بالقضية مثل المواصلات والصناعة ويتم العمل على حلها".